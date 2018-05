PERFIL | Laura Borràs, de la Institució de les Lletres Catalanes al capdavant de Cultura

Laura Borràs (Barcelona, 1970) és llicenciada en Filologia Catalana i doctora en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona. L'ara consellera va ser nomenada al gener del 2013 directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) amb l'encàrrec exprés del llavors conseller de Cultura, Ferran Mascarell, de modernitzar l'entitat. Amb el relleu de Santi Vila i Lluís Puig al capdavant del Departament es va mantenir en el càrrec. Molt vinculada a l'entorn de Carles Puigdemont, va concórrer a les llistes de Junts per Catalunya a les eleccions del 21 de desembre. El gener del 2018 va deixar la direcció de la ILC per prendre possessió de l'acta com a diputada del Parlament de Catalunya.

Borràs també té relació amb Igualada, com les conselleres Vergés i Chacón, ja que està casada amb el director de la Creu Roja de la capital de l'Anoia.

Des de fa 24 anys és professora a la Universitat de Barcelona on ensenya Teoria de la Literatura i Literatura Comparada i també és professora del Màster de Formació del Professorat del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Els darrers 17 anys ha combinat la docència amb l'e-learning de literatura com a professora agregada de la UOC en les llicenciatures d´Humanitats i Filologia i als Estudis d´Arts i Humanitats. Des del 2007 és la directora Acadèmica del Màster en Literatura en l'era digital de la Universitat de Barcelona. Durant els cursos 2010-2011 i 2011-2012 ha estat professora visitant de la Universitat de Kingston a Londres.

L'any 2012 va ser nomenada comissària del Centenari Sales, Calders, Tísner per la Generalitat de Catalunya i per l'Ajuntament de Barcelona. El 2016 va ser la comissària de l'Any Caterina Albert\/Víctor Català i el 2018 de l'Any Montserrat Abelló. Ha pronunciat conferències en diferents universitats del món. Entre les seves darreres publicacions destaquen 'La literatura en un tuit' (Símbol Editors), 'Clàssics moderns' (Ara Llibres), 'Dos amants com nosaltres' (Ara Llibres) i 'Per què llegir els clàssics avui' (Ara Llibres), entre d'altres.