El president sud-coreà podria participar en la reunió entre Kim Jong-un i Trump

n El president de Corea del Sud, Moon Jae In, podria participar en la cimera entre el president dels Estats Units, Donald Trump, i el líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, si les discussions entre els dos països avancen en la direcció positiva i es concreta finalment la trobada. Moon es va reunir dissabte amb Kim a la zona nord de la localitat de Panmunjon, que marca la frontera entre els dos països, una trobada en què els dos líders van acordar que s'ha de celebrar una cimera entre Corea del Nord i els Estats Units, després de la decisió de Trump de cancel·lar la trobada prevista per al 12 de juny a Singapur. Dies després d'anunciar la cancel·lació de la cimera, el president nord-americà va dir que està disposat a reunir-se amb Kim, tot i que encara no hi ha data per a una trobada entre els dos líders.

Fonts de la Presidència de Corea del Sud van destacar que Moon podria viatjar al voltant del 12 de juny a Singapur per participar en una cimera trilateral, en cas de concretar-se. «Les discussions acaben de començar, de manera que encara estem esperant a veure com van les coses, però, depenent del resultat, el president Moon podria reunir-se amb el president Trump i el president Kim a Singapur», van afegir.