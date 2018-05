Quim Torra accepta canviar els consellers i forma un govern amb dues igualadines

Davant el bloqueig del Govern Espanyol, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha decidit acceptar no restituir els quatre consellers que són a la presó o a l'exili i apostar per altres quatre noms sense causes obertes. Així, les igualadines Alba Vergés i Maria Àngels Chacón assumiran Salut i Empresa i Ocupació, respectivament; Laura Borràs, Cultura; i Damià Calvet, Territori i Sostenibilitat. Elsa Artadi es farà càrrec de Presidència, tot i que inicialment estava previst que s'encarregués d'Empresa i Ocupació.

Segons un comunicat emès per la Generalitat aquest dimarts al vespre, han estat els exconsellers empresonats i exiliats els qui han traslladat a Torra, a través d'un missatge, "la necessitat que les institucions catalanes es tornin a posar al servei del poble de Catalunya al més aviat possible". Jordi Turull, Antoni Comín, Josep Rull i Lluís Puig assenyalen que "sempre han volgut formar part de la solució i no del problema", i afegeixen que "entenen el seu nomenament com una qüestió de confiança per part del president, i que se senten en tot moment legitimats".

Alba Vergés (ERC), és actualment secretària de salut, benestar i ciutadania d'Esquerra i ocupa la quarta secretaria de la Mesa del Parlament. Va presidir la comissió de l'Operació Catalunya i la comissió de Salut la legislatura passada.

Maria Àngels Chacón (PDeCAT) ha desenvolupat la major part de la seva trajectòria professional com a directora d'exportació dels mercats d'Orient Mitjà i Europa de l'Est en diferents empreses del sector paperer. Actualment és Directora General d'Indústria i la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Igualada.

El nou executiu de Torra encara tindrà un tercer nom vinculat a la Catalunya Central, el d'Ester Capella, tal com ja es va anunciar fa deu dies. La republicana, nascuda a la Seu d'Urgell, era fins ara diputada del Congrés. Serà la consellera de Justícia.

El govern de Quim Torra quedarà format 6 dones i 7 homes:

Pere Aragonès i Garcia - titular del Departament d'Economia i Hisenda i vicepresident

Elsa Artadi i Vila - consellera de la Presidència i portaveu del Govern

Ernest Maragall i Mira - conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Miquel Buch i Moya - conseller d'Interior

Josep Bargalló i Valls - conseller d'Ensenyament

Alba Vergés i Bosch - consellera de Salut

Damià Calvet i Valera - conseller de Territori i Sostenibilitat

Laura Borràs i Castanyer - consellera de Cultura

Ester Capella i Farré - consellera de Justícia

Chakir El Homrani Lesfar – conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Maria Àngels Chacón i Feixas - consellera d'Empresa i Coneixement

Jordi Puigneró i Ferrer - conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Teresa Jordà i Roura - consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

La presa de possessió del vicepresident i de tots els consellers tindrà lloc la setmana que ve, segons explica l'agència de notícies ACN.

Querella per prevaricació contra Rajoy



La Generalitat també ha anunciat aquest dimarts que el nou Consell Executiu prendrà, en la seva primera reunió, la decisió d'interposar una querella per prevaricació contra el president Mariano Rajoy per impedir la publicació al DOGC del decret 2/2018, una possibilitat que es contemplava al dictamen de la Comissió Jurídica Assessora.

A més, l'executiu té previst impugnar l'aplicació de l'article 155 en el seu conjunt, i presentarà al·legacions contra la impugnació per part del govern espanyol d'onze lleis d'alt contingut social durant el període durant el qual ha estat vigent aquest article.