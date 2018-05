Reunió del consistori de Barcelona per l'episodi del llaç groc

? L'equip de govern de l'Ajuntament de Barcelona ha convocat per a avui a les 12 del migdia una Junta de Portaveus extraordinària en la qual es debatrà l'episodi del llaç groc a la façana de l'edifici consistorial que es va viure aquest diumenge. Cal recordar que en el transcurs d'una concentració de caire unionista des del consistori es va optar per retirar el símbol amb l'argument de no exacerbar els ànims.

En paral·lel a la retirada, un agent de la Guàrdia Urbana va resultar ferit. Després de la manifestació el llaç groc es va tornar a col·locar al balcó on era. Davant d'aquests fets, el Grup Demòcrata i el d'Esquerra Republicana han reclamat que es convoqui la Junta de Portaveus, petició que ara l'equip de govern encapçalat per Ada Colau ha atès. La sessió extraordinària tindrà lloc a la sala Guinovart a les 12 del migdia.

Segons la convocatòria que ha fet pública l'Ajuntament, només hi haurà un punt a l'ordre del dia, la «situació generada» l diumenge a la porta d'entrada de l'ajuntament de la plaça de Sant Jaume.