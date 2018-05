Torra analitza la societat suïssa i la catalana al llibre «El quadern suís»

El president de la Generalitat, Quim Torra, publicarà el 7 de juny El quadern suís (Proa), un llibre en el qual aprofita la seva experiència com a extreballador d'una asseguradora a Suïssa per analitzar la societat i la cultura helvètica i per contemplar Catalunya des de l'estranger. Segons va informar l'editorial ahir en un comunicat, l'obra combina observacions sobre la política catalana del segle XX, el record de l'exili de Mercè Rodoreda a Ginebra, els viatges d'autors com Gaziel, Eugeni Xammar i Josep Pla, i la proposta d'una obra de Ramon Llull com a manual per a les escoles de negoci.