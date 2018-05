Chaves i Griñán coneixien la gestió de les ajudes dels ERO

María José Rofa, l'ex-assessora tècnica de la Direcció General de Treball (DGT) entre juliol del 2008 i març del 2011, va assegurar que els expresidents de la Junta Manuel Chaves i José Antonio Griñán tenien coneixement de la gestió de la DGT del programa pressupostari 31L pel qual es concedien les ajudes sociolaborals a treballadors i empreses en crisis en els expedients de regulació d'ocupació (ERO) irregulars. Rofa va declarar ahir com a testimoni en el judici que celebra la Secció Primera de l'Audiència de Sevilla contra 22 ex-alts càrrecs de la Junta, entre ells Chaves i Griñán, pel procediment específic pel qual es concedien aquestes ajudes per part de la DGT i que eren abonades per l'Institut de Foment d'Andalusia (IFA).