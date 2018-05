Cospedal al Congrés: «No hi ha caixa B, encara que ho digui una sentència»

La secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, va assegurar ahir, davant la comissió d'investigació del finançament il·legal del PP, que «no hi ha hagut caixa B del PP, encara que ho digui una sentència d'un jutge».

«Jo no tinc coneixement de l'existència de cap caixa B, ni durant la meva etapa ni anteriorment, ni crec que n'hi hagués mai», va afirmar abans d'insistir que, malgrat la sentència del cas Gürtel, aquest fet «no està contrastat». Cospedal, que durant la seva compareixença fins i tot va amenaçar de querellar-se contra el portaveu del PSOE a la Comissió, Artemi Rallo (que la va acusar de fals testimoni), va restar importància a la sentència de la primera època de Gürtel i va destacar que el PP no va obtenir «cap benefici econòmic» de la trama, malgrat la sentència que condemna la seva formació a pagar 245.492 euros com a «partícip a títol lucratiu».

La número dos del PP també va assegurar que ella no va donar l'ordre de ressetejar els ordinadors de Bárcenas i va negar que els discos durs fossin destruïts a cops de martell. Això, va afirmar, «són coses de Bárcenas i el seu advocat» perquè «tot això és un muntatge per perjudicar el PP». També va apuntar que la indemnització «en diferit» de Bárcenas «és una pràctica habitual a empreses». «Es va fer així perquè així es va acordar», va dir abans d'assegurar també que les donacions apuntades a nom de «López H» i «López del Hierro» no corresponen al seu marit, Ignacio López del Hierro, i va acusar l'oposició de «masclista» per «utilitzar el meu marit per castigar-me a mi».



«Fals testimoni»

Després que el diputat socialista acusés Cospedal i altres testimonis de mentir al judici i subratllés que així ho recull la sentència, la secretària general del PP va negar haver mentit i el va instar a fer aquestes acusacions a fora perquè ella pugui interposar-li una querella davant els tribunals.

«Jo ni he mentit davant el jutge Ruz, ni ho estic fent ara, ni ho he fet a cap moment», va dir Cospedal per acusar el diputat socialista de convertir aquesta comissió d'investigació en un «linxament» al PP. La secretària general del PP va recalcar que Mariano Rajoy i el seu partit «ja han assumit responsabilitats a les urnes» pel cas Gürtel i va afirmar rotundament que la «Gürtel és passat», per acusar l'oposició d'intentar traslladar «una il·lusió d'actualitat» que en aquest cas que «no és real».

Durant més de quatre hores de compareixença en la comissió de recerca del Congrés sobre el suposat finançament il·legal del PP, Cospedal va repetir en diverses ocasions que el PP no ha estat condemnat «penalment», sinó que es tracta d'una responsabilitat civil per uns fets que no coneixia. «Jo no li dono una importància nuclear a la sentència», va ressaltar.



Bárcenas: «Sentència política»

L'extresorer del PP Luis Bárcenas, condemnat a 33 anys i 4 mesos de presó en la trama Gürtel, assenyala en una entrevista publicada ahir al diari El Mundo que la decisió de la Secció Segona de la Sala Penal de l'Audiència Nacional és una «sentència política» i troba «cínic» que s'acusi el PP, quan és «impossible» que sigui responsable del que fan els seus «milers de càrrecs».

«És una sentència política en la qual la valoració de les proves practicades en el judici no s'han tingut en compte. Tinc la sensació d'haver assistit a un judici diferent al plasmat en la sentència», afirma qui va ser tresorer del PP entre el 2008 i el 2009, el qual també recalca que existeixen «clars desequilibris entre condemnats per un mateix delicte i les penes assignades per a cadascun d'ells».

L'extresorer del PP –condemnat per delictes de blanqueig de capitals, falsedat continuada, apropiació indeguda, contra la Hisenda Pública, estafa en grau de temptativa i falsedat en document mercantil– reitera, a més, que recorrerà la sentència al Tribunal Suprem i al·lega que ha estat condemnat «exclusivament» per delictes econòmics. «Existeix prou jurisprudència de cassació de condemnes per delictes similars a banquers, futbolistes i empresaris amb penes molt inferiors» a les quals s'han imposat en aquest cas, concreta.