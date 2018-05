Cs insisteix en mantenir activat l'article 155

La diputada de Cs Lorena Roldán ha demanat als partits constitucionalistes i al govern espanyol no ser "ingenus" i pensar que amb el nomenaments dels nous consellers per part del president de la Generalitat, Quim Torra, "acaba tot", motiu pel qual ha insistit en mantenir el 155.

En roda de premsa al Parlament, Roldán ha afirmat que Torra ha demostrat que "no pensa treballar per a tots els catalans" i que el que vol és "recuperar les lleis de ruptura, treballar per la ruptura i fer un Parlament paral·lel". Davant d'això, ha fet una crida als partits constitucionalistes "per seure i arribar a un acord per garantir els drets i les llibertats de tots els catalans". Ha afegit que això és fa "aplicant la Constitució" i ha recordat al govern espanyol que té l'"obligació" de fer-ho. "Torra ha dit que continuarà treballant en la mateixa línia, no veiem que això s'hagi d'aixecar", ha insistit sobre el 155.

La diputada ha acusat Torra de fer uns primers nomenaments sabent que "presos i fugits no podien ser consellers" i, per tant, ha dit que ho va fer perquè "vol més conflicte, confrontació". "El show de Torra no ha fet més que començar", ha declarat.

I és que segons Roldán, Torra ha deixat clar que "no pensa respectar la legalitat" i vol "continuar o superar el que va fer Puigdemont". Per això, ha instat el govern espanyol a aplicar la Constitució i ha assegurat que "el 155 permet fer això".