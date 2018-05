Un estudi eleva a 4.600 la xifra de morts pel pas de l'huracà Maria per Puerto Rico

n Més de 4.600 persones van perdre la vida a conseqüència del pas de l'huracà Maria per l'illa de Puerto Rico el 2017, un balanç que supera àmpliament el nombre oficial de víctimes donat per les autoritats, de només 64 morts, segons un estudi de la Universitat de Harvard. En concret, l'estudi, publicat per la revista New England Journal of Medicine, estableix en 4.645 el nombre de persones mortes com a conseqüència directa del temporal i per les seves repercussions indirectes, ja que s'han analitzat també els possibles efectes del cessament de l'atenció a persones grans o malalts crònics. De fet, un terç de les morts serien atribuïbles als problemes del sector sanitari.

Els experts han analitzat el període comprès entre el 20 de setembre i el 31 de desembre del 2017 i han detectat un «excés» de 4.645 morts en comparació del mateix període del 2016, quan es va registrar el 62% menys de morts. L'informe s'ha elaborat a partir de 3.299 llars de tot el país elegides a l'atzar, segons els mètodes que consten a l'article de la New England Journal of Medicine. Els investigadors, tot i així, pensen que la seva estimació «probablement és conservadora», en considerar que la xifra de morts podria superar els 5.700.