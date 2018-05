Itàlia s'aboca a eleccions el juliol després que Cottarelli no presenti els ministres

n Itàlia podria encaminar-se cap a eleccions anticipades a partir de juliol després que el primer ministre designat, Carlo Cottarelli, deixés ahir una reunió amb el president Sergio Mattarella sense un acord sobre un nou equip de govern. Cottarelli es reunirà amb el cap d'Estat novament avui, dia en què podria obligar el president a dissoldre el Parlament, la qual cosa derivaria en eleccions d'aquí a 60-70 dies.

Així, la reunió entre Cottarelli i Mattarella d'ahir va ser un «fracàs», segons fonts presents. Després de la renúncia de Guissepe Conte, estava previst que Cottarelli presentés els seus ministres ahir davant Mattarella. Però no ho va fer. I, segons publicava El Economista ahir al vespre, l'economista de l'FBI estaria considerant renunciar avui mateix al càrrec de primer ministre per tal que es convoquin eleccions per al proper 29 de juliol, tal com exigien ahir legisladors italians de diversos partits.

Segons publicava El Economista, un portaveu de Mattarella va assegurar a Reuters que Cottarelli es va reunir amb el president de la república italiana i li va explicar «la situació actual», sense arribar a cap acord de govern i fixant finalment per avui al matí una nova reunió. Fonts citades pel rotatiu asseguren que s'espera que el primer ministre designat presenti la seva renúncia els propers dies davant la incapacitat de poder formar ni tan sols un govern provisional, fet que abocaria el país a comicis, els quals tindrien lloc aquest estiu.