La jutge envia a presó sense fiança el pirotècnic de Tui

La jutge d'instrucció número 1 de Tui ha decretat ingrés a la presó comunicada i sense fiança per a F.G.L., l'empresari investigat per l'explosió d'un magatzem clandestí de material pirotècnic que va costar la vida a 2 persones i va causar 37 ferits, i a qui la Guàrdia Civil va localitzar el cap de setmana passat dos dipòsits il·legals més d'aquest material. F.G.L. va comparèixer ahir per segon cop davant la magistrada, després d'haver quedat en llibertat amb càrrecs divendres. La jutge va imposar-li llavors, com a mesura cautelar, comparèixer els dies 1 i 15 de cada mes. Està investigat per homicidi imprudent, lesions i danys imprudents, risc catastròfic i tinença il·lícita d'explosius.