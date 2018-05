El nou Govern porta l'anoienca Carolina Telechea al Congrés

La incorporació de quatre nous consellers per debloquejar el futur Govern de Catalunya farà que una altra igualadina, Carolina Telechea (ERC), s'incorpori al Congrés dels Diputats en substitució d'Ester Capella (ERC), que serà nomenada consellera de Justícia, fet que farà que hagi de renunciar al seu escó a la cambra madrile-nya després del debat de la moció de censura contra Mariano Rajoy.

Telechea, que és regidora d'ERC a l'Ajuntament d'Igualada des del 2015 i que anava de número 6 en les anteriors eleccions generals per ERC –no va assolir l'escó per molts pocs vots–, serà la primera dona de l'Anoia a ocupar un escó al Congrés dels Diputats. És llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i exerceix amb despatx propi a Igualada i a Barcelona des de l'any 2011.

Ahir, el portaveu d'ERC Igualada, i també regidor, va confirmar durant el ple de l'Ajuntament que Telechea serà diputada, però va avançar que de moment continuarà com a regidora i combinarà els dos càrrecs. Més endavant, va dir, la formació republicana ja decidirà si renuncia a ser regidora.