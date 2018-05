Pablo Iglesias avança que si la moció del PSOE fracassa vol impulsar-ne una altra

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va avançar ahir que si la moció del PSOE no prospera volen impulsar-ne una altra per «fer fora el PP». El líder de la formació lila va assegurar que la primera opció és donar suport al secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, fins i tot si vol governar en solitari, perquè creu que el que cal és «un govern progressista».

Si Sánchez no aconsegueix els 176 vots el divendres, Iglesias diu que cal «dialogar amb tothom i buscar fórmules» per treure de la Moncloa Mariano Rajoy i convocar eleccions. No va voler donar detalls sobre com ho faria –«tot això es parlaria a partir de divendres», va puntualitzar–, però va deixar clar que ell no seria el candidat. «No tinc cap interès en ocupar aquesta posició que ja vaig ocupar», va dir, en referència a la moció de censura que ja va presentar i perdre el juny del 2017.

Pablo Iglesias recorda que tenen 67 diputats i que, per tant, no els cal demanar «prestats» suports per presentar la moció de censura, a diferència de Cs, a qui li falten tres diputats per poder prendre la iniciativa. El reglament de la Cambra estipula que un partit no pot presentar més d'una moció de censura en el mateix període de sessions. En el cas de Podem, però, la pot presentar quan vulgui perquè l'anterior es va debatre el juny abans que acabés el curs polític.

El secretari general de Podem va confirmar que havia rebut la «trucada breu» de Sánchez però que no havien entrat a debatre quan haurien de ser les eleccions en el cas que el PSOE guanyi la moció de censura.



Es votarà divendres al migdia

El Congrés dels Diputats preveu votar la moció de censura presentada pel PSOE aquest divendres cap al migdia. El debat s'iniciarà dijous a les 9 del matí i serà un dels signants de la moció l'encarregat de presentar-la. Llavors, el candidat, Pedro Sánchez, presentarà el programa del govern que pretén formar. Totes dues exposicions no tindran límit de temps i la previsió és que s'allarguin tot el matí.

El reglament del Congrés recull que l'executiu pugui prendre la paraula en qualsevol moment del debat. Llavors, hi haurà un recés i serà la presidenta de la Cambra, Ana Pastor, qui determinarà l'hora per reprendre la sessió. Després serà el torn de tots els grups parlamentaris, que tindran 30 minuts per a una primera intervenció. El candidat els podrà contestar un per un o, si ho prefereix, aglutinar totes les respostes al final.

Tots els grups tenen, a més, un torn de rèplica de 10 minuts (en ordre de menys a més representació). La previsió és que la moció, que s'ha d'aprovar per majoria absoluta (176 diputats), es voti el migdia. El termini per presentar mocions alternatives acaba avui a les 20h. Amb una moció de censura presentada, el Govern espa-nyol no pot convocar eleccions. La moció de censura del PSOE es va registrar al Congrés el divendres passat, 25 de maig, i el dilluns la mesa la va admetre a tràmit.

El líder del PSOE ja ha mantingut els primers contactes en el marc de la ronda que ha de fer per aconseguir els suports necessaris a la moció de censura. Ho va fer dilluns a la nit –després de presidir el Comitè Federal del PSOE– amb el portaveu d'ERC a Madrid, Joan Tardà, amb el president del PNB, Andoni Ortuzar, així com amb la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, i ahir amb el líder de Podem, Pablo Iglesias. Per la seva banda, Ciutadans insisteix que hi votarà en contra, tot i l'oferiment de Sánchez ahir de consensuar la data de les eleccions amb la resta de grups.