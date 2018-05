El president del TSJC demana preservar els espais públics

El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, va apel·lar a la responsabilitat de polítics i organitzacions per preservar els espais públics «de qualsevol connotació de tipus polític», per evitar enfrontaments que, al seu parer, no agraden a ningú.

En roda de premsa ahir en l'Audiència Provincial de Girona, Bar-rientos va dir que veu «preocupants» algunes imatges dels aldarulls que s'han produït els últims dies per l'ús d'espais públics per a reivindicacions polítiques. «Tots els drets individuals han de ser protegits, però no deixa de ser una norma de convivència que els drets individuals troben límits en la preservació d'altres interessos», va reflexionar.

En aquest sentit, va recordar que «els límits els fixen les cambres parlamentàries» a través de les lleis i va instar els representants polítics a canviar les normes si consideren que aquests límits han de ser modificats. Barrientos va comparèixer als mitjans al costat del president de l'Audiència de Girona, Fernando Lacaba, després de reunir-se la Sala de Govern del TSJC a la sessió setmanal de la Comissió Permanent.

D'altra banda, Barrientos també va presentar ahir la seva candidatura a una de les tres places de magistrat de la sala penal del Tribunal Suprem (TS), que és la que resol els recursos de la causa contra els polítics independentistes i la que els jutjarà.