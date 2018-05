Rajoy descarta dimitir i es diu víctima de la política de «Torquemada»

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha descartat la possibilitat de dimitir malgrat l´escalada de pressió que rep per la votació divendres de la moció de censura i la voluntat de Podem i Cs d´impulsar-ne una altra "d´instrumental" en el cas que fracassi la de Pedro Sánchez, i s´ha dit víctima de la política de "Torquemada" per part de l´oposició. "La meva intenció és complir el mandat dels espanyols", ha sentenciat durant una sessió de control al Congrés tensa on el portaveu adjunt d´ERC, Gabriel Rufián, ha afirmat que malgrat que a ERC li fa la mateixa gràcia que al PSOE votar junts, "l´obligació" dels republicans és fer fora els "lladres" i "carcellers" de La Moncloa. La portaveu del PSOE, Margarita Robles, ha afirmat que Espanya "necessita un president que sigui creïble".

El president espanyol s´enroca al càrrec tot i que els tres grans grup de l´oposició busquen ja que deixi La Moncloa. El president espanyol ha emplaçat l´oposició a demanar responsabilitats polítiques al qui vol ser president "com sigui i sempre que no passi per les urnes". "Si va a les urnes, i per això en defuig i presenta la moció de censura, és impossible que sigui president del govern, i ha d´utilitzar dreceres matusseres".

En aquest sentit, ha afirmat que "el que està passant" és que s´ha presentat una moció de censura que només pot prosperar per dues vies: "Ciutadans o el govern Frankenstein". "La posició del PSOE és dir als independentistes que si no el voten ha de pactar amb Cs i avançar les eleccions, i a Cs li diu que si li exigeix eleccions ha de fer govern Frankenstien". "Els estan fent xantatge a tots i veurem qui accepta el xantatge", ha dit.



Robles: "No té credibilitat"



Robles li ha retret que no hagi actuat després de la condemna de Luis Bárcenas i ha afirmat que el PSOE ha optat per presentar una moció de censura perquè "vostè no té cap tipus de credibilitat" i ha actuat per "tapar la corrupció del seu partit". "Un president del govern que no té credibilitat per als tribunals de justícia no en té per a l´estabilitat d´aquest país" i per tant "Espanya necessita un president del govern que sigui creïble, que aporti confiança i estabilitat".



Rufián: "Fer fora lladres i carcellers és una obligació"

Rufián, durant la seva pregunta, també ha llançat un missatge per als barons del PSOE que diuen que prefereixen sostenir Rajoy que pactar amb independentistes. "Guardin-se dels barons que els diuen que millor amb lladres que amb republicans. A nosaltres ens fa la mateixa poca gracia votar amb vostès que a vostès amb nosaltres, però fer fora lladres i carcellers de La Moncloa no és una opció, és una obligació", ha dit.

Rajoy: no competiré amb vostè amb bon gust, mesura i moderació, simplement recordar que la sentència no condemna el govern d´espanya, ni al PP, ni a ningí que en aquest moment sigui militant del PP