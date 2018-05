Torra canvia el Govern per superar el bloqueig i hi incorpora les anoienques Chacón i Vergés

El president de la Generalitat, Quim Torra, va signar ahir un nou decret de nomenament dels consellers que formaran el seu Govern, substituint els que són a la presó -Jordi Turull i Josep Rull- i els que es troben a Bèlgica, Toni Comín i Lluís Puig. Ho va fer després que Moncloa enviés una carta negant-se a publicar al DOGC el Govern que Torra havia disse-nyat inicialment. L'executiu modificat incorpora les igualadines Alba Vergés (ERC), que serà la nova consellera de Salut en substitució de Toni Comín; i Maria Àngels Chacón (PDeCAT), que assumirà la conselleria d'Empresa i Coneixement, que inicialment estava reservada a Elsa Artadi. D'aquesta manera, l'Anoia tindrà representació per primera vegada al Consell Executiu de la Generalitat des de la recuperació democràtica. Una doble presència que contrasta amb l'absència de bagencs al Govern: l'últim d'incorporar-s'hi va ser Josep Huguet, ja fa dotze anys.

En el primer executiu de Torra, Elsa Artadi (JxCat), que en el decret de nomenaments que Quim Torra va signar el 23 de maig passat figurava com a consellera d'Empresa i Coneixement i portaveu del Govern, serà ara consellera de Presidència i portaveu, en substitució de Jordi Turull. Damià Calvet (JxCat) ocuparà la cartera de Territori i Sostenibilitat en lloc de Josep Rull; i Laura Borràs (JxCat) assumirà el departament de Cultura en substitució de Lluís Puig. L'executiu de Torra sí que gaudeix ara de paritat entre homes i dones, després de les crítiques per l'anterior composició per la falta de dones.

En un comunicat del departament de la Presidència s'informava ahir que els «consellers empresonats i exiliats» han fet arribar a Torra un missatge on expressen la seva voluntat de fer-li confiança, i on demanen que les institucions catalanes es tornin a posar al servei del poble «el més aviat possible». Així, Turull, Comín, Rull i Puig reafirmen que han volgut «sempre» formar part de «la solució i no del problema» i que se senten en tot moment «legitimats». En aquesta línia, els quatre manifesten que s'entenen «consellers legítims del Govern», i que ni el 155 ni l'ús que fan els tribunals espanyols del dret i la justícia no podran dissuadir-los d'aquesta convicció.



Querella contra Rajoy

La Generalitat va anunciar els nous nomenaments en un comunicat en el qual va indicar que el nou Govern adoptarà en la seva primera reunió «la decisió d'interposar una querella per prevaricació contra el president Mariano Rajoy per haver impedit la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) de l'anterior decret de nomenament dels consellers».

L'anunci dels consellers definitius arribava poc després que la Moncloa fes pública una carta adreçada a la Generalitat on responia que no autoritzaria la publicació del decret de nomenaments dels consellers anteriors, on constaven encara Rull, Turull, Puig i Comín. Poc més d'una hora després es confirmava que Torra ja havia tancat el nou executiu. Aquest no del govern de Mariano Rajoy significava el rebuig definitiu de l'Estat a l'intent de «restitució» dels consellers empresonats o «exiliats» després de l'aplicació del 155. A més, el nomenament dels nous consellers definitius també arribava l'endemà que el TSJC afirmés que no era competent per resoldre sobre la no publicació al DOGC del decret de nomenament dels primers consellers.

El Govern de Mariano Rajoy va atribuir ahir a la seva «fermesa» i «determinació» la decisió de Tor-ra de modificar el Govern. «Són les que han garantit als ciutadans de Catalunya el dret a comptar amb un Govern en condicions», va informar en un comunicat. Paral·lelament, Cs va registrar la sol·licitud de compareixença de Torra en el ple del Parlament previst per a la setmana que ve davant la possibilitat que aquesta no es produeixi per les «reticències» dels independentistes.



Comín renuncia a delegar el vot

La portaveu del grup d'ERC al Parlament, Anna Caula, va explicar ahir que ERC valorarà «pas a pas» i en funció de les circumstàncies concretes la situació del diputat Toni Comín, que no renuncia al seu escó i no pot delegar el seu vot, segons va decidir ahir l'exconseller, cosa que comporta perdre'l en totes les votacions. En roda de premsa, Caula va confirmar que la delegació de vot del diputat, que resideix a Brussel·les, «queda en suspens» i «no s'utilitzarà», encara que ERC deixa la porta oberta a tornar-la a plantejar en funció de les circumstàncies. Caula va indicar, també, que Comín «manté el seu escó» i no hi renuncia, fet que provocarà una situació de pèrdua d'un vot d'ERC en totes i cadascuna de les votacions que tinguin lloc al ple del Parlament. «Anirem valorant el que és més oportú pas a pas, en funció de les circumstàncies», va dir Caula abans de puntualitzar que ERC no renuncia a tornar a demanar la delegació de vot, ja que entén que es tracta d'«una situació temporal».