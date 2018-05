Torra insisteix en obrir un diàleg «sense condicions» i escoltarà «atent» el projecte de Pedro Sánchez

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha insistit aquest dimecres que vol obrir un "diàleg sense condicions" amb l'Estat espanyol i ha remarcat que escoltarà "molt atent" la proposta per Catalunya del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez. "És obvi que estem molt atents al què el candidat Sánchez ens expliqui. Hem demanat conèixer quin projecte té per Catalunya i en quines mesures concretes es pot basar", ha assegurat en declaracions a la premsa des de la Casa de la República, a Waterloo, on s'ha reunit amb els consellers cessats Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig.

Torra ha dit que tot i el nomenament de nous consellers, el seu executiu "manté escrupolosament" l'objectiu "vital" de restituir "el govern legítim". En aquest sentit, ha demanat als nous consellers que "despatxin" habitualment amb els que són "a l'exili" i a la presó, com fa ell mateix amb el president destituït Carles Puigdemont.

El president Torra ha indicat que el "contacte periòdic" entre els consellers nous i els del "govern legítim" permetrà "denunciar la situació d'absoluta anormalitat que viu el país". Torra ha demanat a Comín, Puig i Serret que "continuïn amb la mateixa dignitat" i amb la "tasca d'internacionalització del cas català". Segons ell, el govern català tindrà "tres temes prioritaris: els presos polítics, els exiliats i el dret a l'autodeterminació".

El president ha remarcat que "el govern de Mariano Rajoy -o de qui sigui, en funció del resultat de la moció de censura-" ha d'asseure's "a negociar amb el president de Catalunya, a parlar, dialogar i després a tornar a parlar i a tornar a dialogar". "Aquest és el nostre missatge", ha destacat.