Ábalos obrirà la sessió al Congrés en representació dels diputats socialistes

El secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, obrirà avui a les 9 del matí al Congrés dels Diputats el debat de la moció de censura contra Mariano Rajoy, el segon d'aquesta legislatura i el més incert dels quatre que s'han celebrat a la recent història democràtica.

Ábalos pujarà a la tribuna d'oradors, en representació dels 84 diputats del PSOE que van subscriure la moció, per explicar les raons que han portat al seu grup parlamentari a presentar la censura a Rajoy. El seu temps d'intervenció no està taxat, per la qual cosa el seu discurs pot allargar tant com vulgui. Tampoc té límit de temps el secretari general i aspirant a la Moncloa, Pedro Sánchez, que serà el que prengui la paraula a continuació per exposar el programa polític de la seva hipotètic Executiu.

El Govern, que pot intervenir en qualsevol moment del debat, podria intervenir després del discurs d'Ábalos, com va passar en les tres mocions de censura precedents, o bé al final del discurs de Sánchez. Això sí, l'interpel·lat per l'Executiu, sigui Ábalos o Sánchez, tindrà dret a respondre.

Fa només un any, en la moció de Podem, va ser el mateix Mariano Rajoy qui va debatre contra Irene Montero i contra Pablo Iglesias, un esquema que podria repetir aquest dijous, o bé deixar pas a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría enfront de Ábalos.

Després d'un recés, serà el torn dels portaveus dels diferents grups parlamentaris, que prendran la paraula de menys a més, és a dir, començarà el Grup Mixt, al qual seguirà el PNB, ERC, Ciutadans, Units Podem, el PSOE i el PP. Cadascun dels grups tindrà una intervenció inicial de trenta minuts i de deu minuts de rèplica, i es dóna per fet que l'aspirant els anirà contestant un per un. En el cas del Mixt, el temps haurà de dividir-se entre els set partits que el conformen (PDeCAT, Compromís, Bildu, UPN, CC, Fòrum i Nova Canàries). La posició és clau per al futur de la moció. En nom dels independentistes catalans parlarà el seu portaveu, Carles Campuzano, i Joan Baldoví representarà Compromís. Després del Grup Mixt participarà el portaveu del PNB, Aitor Esteban. ERC serà representat per Joan Tardà, i Ciutadans pel dirigent del partit, Albert Rivera.