Adriana Delgado, candidata a substituir Alba Vergés a la Mesa del Parlament

La bagenca Adriana Delgado és la persona escollida per Esquerra Republicana per substituir Alba Vergés a la Mesa del Parlament, un cop la igualadina assumeixi les funcions de Consellera de Salut.



Delgado, candidata d'ERC a les properes eleccions municipals a Sant Vicenç de Castellet i periodista de professió -va ser redactora d'aquest diari-, "és una ferma defensora del municipalisme i d'un model de poble republicà", destaca el partit en un comunicat. Milita a esquerra des del 2011 i és diputada al Parlament des del 2016, quan va ocupar el lloc de Muriel Casals a Junts pel Sí.



La bagenca es mostra compromesa amb el repte de ser membre de la Mesa: "Seguim treballant en aquest moment tan transcendent per fer un país millor, republicà, net, igualitari, feminista, progressista, amb millors oportunitats de vida per a tothom i socialment just", afirma.





Gràcies per la confiança, companys. Gracies, @albaverges. I a seguir treballant per fer un país millor, republicà, net, igualitari, feminista, socialment just i amb millors oportunitats de vida per a tothom. https://t.co/vkgl50XUZR — Adriana Delgado ??? (@adrianadelgadoh) 31 de maig de 2018