Chacón s'acomiada de l'Ajuntament d'Igualada amb «tristor» i «satisfacció»

La fins ara primera tinent d'alcalde d'Igualada, Àngels Chacón, serà la nova consellera d'Empresa i Coneixement. El president de la Generalitat, Quim Torra, va incloure ahir quatre cares noves al Govern català després que l'Executiu de Mariano Rajoy confirmés que no autoritzaria la publicació del decret de nomenament, entre les quals hi ha Chacón i la també igualadina Alba Vergés, que assumirà Sanitat en substitució de Toni Comín. Chacón, per la seva banda, substituirà Elsa Artadi, que havia d'assumir Empresa –finalment tindrà la cartera de Presidència– i ocuparà així el càrrec que va deixar vacant Santi Vila el 26 d'octubre del 2017, just el dia abans que el Parlament aprovés proclamar la independència de Catalunya.

Chacón, que a més era directora general d'Indústria des del juny de l'any passat, va assegurar dimarts a la nit, un cop finalitzat el seu darrer ple a l'Ajuntament d'Igualada, que sent un gran «respecte i satisfacció» cap al seu nou càrrec com a consellera, però, alhora, «tristor per haver de deixar de ser regidora» a la capital de l'Anoia, un projecte, va dir, que «m'ha omplert durant els darrers set anys». Segons Chacón, que el nou Govern català tingui dues conselleres «dones i igualadines» és una «molt bona notícia per al territori, que durant molts anys ha estat invisible, i un exemple que el dinamisme de la regió ens permet arribar a les institucions». La fins ara regidora anoienca assegura que tant ella com Vergés tenen «molt clar» que a partir d'ara «representem Catalunya, però sempre portarem Igualada al cor i farem que el seu nom soni».

El govern municipal d'Igualada (PDeCAT) va celebrar ahir el nomenament de les dues consellers igualadines. El segon tinent d'alcalde del consistori, Jordi Pont, va dir que la corporació està en «estat de xoc positiu» i creu que aquesta és una «molt bona notícia» per a la ciutat. «Hem passat de no haver tingut mai cap consellera al Govern a tenir-ne dues», va celebrar Pont.