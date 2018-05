La CUP acusa JxCat i ERC de «màxima claudicació» davant l'Estat i d'anar pel «camí oposat» a l'1-O

El diputat de la CUP Carles Riera va acusar JxCat i ERC de «màxima claudicació» davant l'Estat amb els nous nomenaments de consellers i d'anar pel «camí oposat» a l'1-O.

En declaracions a El Món a Rac 1, Riera va valorar que el canvi de consellers a l'estranger o a la presó que va anunciar aquest dimarts el president Quim Torra és el «punt culminant d'una seqüència de claudicacions i acataments davant l'Estat». Va assegurar que el Govern espanyol estava «contra les cordes» davant d'un punt de vista jurídic i legal i va considerar que Torra tenia «legitimitat per insistir» en el nomenament dels anteriors consellers. Davant d'això, va lamentar que el president de la Generalitat, «sense presentar més batalla», modifiqués el govern i rebés l'«aplaudiment» de l'Estat. Per tot això, Riera va afirmar que les relacions entre la CUP i JxCat i ERC es troben «en el pitjor moment» dels darrers mesos.

Riera va valorar que la unitat de l'independentisme va fer possible l'1-O i arribar al 27-O però va afegir que des de llavors «l'únic que hi ha hagut han estat claudicacions». Va assegurar que «no hi ha cap full de ruta per a arribar a la república i la independència» i que la fita més important que es marquen és convocar eleccions i «recuperar l'autonomia». Riera va criticar també el posicionament de les dues formacions en el marc de la moció de censura impulsada pel PSOE contra Mariano Rajoy.