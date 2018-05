Di Maio es reuneix amb Mattarella enmig de la incertesa política a Itàlia

El líder del Moviment 5 Estrelles (M5S), Luigi di Maio, es va reunir ahir a la tarda al palau del Quirinale amb el president del país, Sergio Mattarella, una trobada que arriba enmig de la incertesa política a Itàlia per les dificultats per formar govern. Di Maio es va reunir amb Mattarella abans que el president italià tornés a rebre a l'encara primer ministre designat, Carlo Cottarelli, amb qui ja s'havia reunit al matí. Segons van informar els diaris La Repubblica i Il Corriere, el líder del M5S i el seu partit estarien disposats a renunciar al nomenament de Paolo Savona com a ministre d'Economia.