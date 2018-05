Guardiola: «Res s'arreglarà fins que els presos no tornin a casa»

L'entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, va advertir ahir que el conflicte català no se solucionarà fins que no s'alliberin els polítics que estan presos a causa del procés independentista. «La situació no és fàcil, però res s'arreglarà fins que els presos tornin amb les seves famílies. Hi ha gent que fa més de 200 dies que està a la presó per demanar que la gent voti. Que algú m'ho expliqui», va manifestar durant una acte de la Fundació Cruyff celebrat a Barcelona.

En aquest sentit, Guardiola va assegurar que, si hagués seguit entrenant a Espanya, hauria portat del llaç groc per demanar la llibertat dels qui ell considera presos polítics.