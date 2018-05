JxCat designa Albert Batet com a nou portaveu en substitució d'Artadi

El grup parlamentari de JxCat ha designat Albert Batet com a nou portaveu, tal com van informar ahir a l'ACN fonts de la formació independentista. L'alcalde de Valls, fins ara portaveu adjunt de JxCat, substituirà la nova consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, després dels canvis al nou Govern del president, Quim Torra. D'altra banda, JxCat manté Jordi Sànchez com a president del grup. Batet (Tarragona, 1979) és diputat parlamentari des del 2012, i alcalde de Valls des del 2008. Té carnet del PDeCAT però és considerat del sector crític amb la coordinadora general, Marta Pascal.

D'altra banda, JxCat també ha ampliat la seva direcció, incorporant-hi la diputada Aurora Madaula. A més, el grup afegeix les parlamentàries Mònica Sales i Anna Geli com a diputades adjuntes, per cobrir la baixa de Batet i la vacant que hi havia fins ara.