Moció de Censura: PDeCAT afirma que no tenen cap raó per donar suport a Mariano Rajoy

El portaveu del PDeCAT al Congrés Carles Campuzano ha insistit que la seva formació no té cap raó per donar suport a Mariano Rajoy i ha valorat el discurs del candidat a la Presidència del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, perquè ha tingut "gestos" amb Catalunya.

En declaracions als mitjans de comunicació al final de la primera sessió del debat de la moció de censura al president del Govern, Mariano Rajoy, en el Ple del Congrés, Campuzano ha dit que el cap de l'Executiu mereix "el retret polític" amb aquesta moció després de la condemna del cas Gürtel.

El dirigent parlamentari del PDeCAT no ha revelat clarament si donarà suport a la moció presentada per Sánchez i ha dit que prendran la seva decisió aquesta tarda després del cara a cara que mantindran amb el líder socialista.

Això no obstant, ha afirmat que el debat d'aquest matí ha confirmat que "no tenim cap raó per donar suport a Mariano Rajoy i que els compromisos que assumim en campanya per fer fora Rajoy es mantenen".

Campuzano que ha comparegut envoltat de tots els diputats del partit ha criticat la "insistència" del president del Govern de no voler assumir responsabilitats polítiques i ha afirmat que "és el principal responsable de la vulneració de drets i llibertats de Catalunya, així com de les presons injustes".

En aquest sentit, encara que ha lamentat que el PSOE defensés l'aplicació de l'article 155 a Catalunya ha valorat que Sánchez hagi rectificat en el seu discurs amb "gestos que van en la direcció correcta".

"Li donem tot el seu valor en reconèixer que en relació amb Catalunya estem davant un problema polític i és una rectificació l'anunci de diàleg amb el President Quim Torra", ha dit Campuzano, que ha incidit que Torra és el màxim responsable del Govern català i "com a tal s'ha de reconèixer".

"Ara bé, veurem la discussió d'aquesta tarda i com podem avançar en aquesta necessitat de reconèixer que només des del diàleg polític i amb voluntat d'acordar pot abordar-se la qüestió catalana. La via no és la repressió ni el 155", ha dit.