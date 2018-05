Segueix en directe la sessió de la moció de censura a Mariano Rajoy

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha demanat al president espanyol, Mariano Rajoy, que dimiteixi i posi fi a la moció de censura. Ho ha fet poc després d'agafar la paraula per primer cop. "Aquest debat pot acabar ara, dimiteixi i podrà sortir de la presidència per decisió pròpia i la moció haurà acabat", ha dit des de la tribuna d'oradors.

Sánchez ha afirmat que el PSOE actua empès per l'actitud de Rajoy després de la sentència de la Gürtel i considera que "en qualsevol democràcia equiparable" un president ja hauria dimitit. "És vostè senyor Rajoy qui provoca la moció de censura", ha dit Sánchez, que insisteix que la iniciativa del PSOE neix de la "incapacitat" del president espanyol d'assumir responsabilitats "en primera persona".

El líder socialista, s'ha compromès també durant el debat de la moció de censura a mantenir els pressupostos del PP si governa. Els pressupostos ja s'han aprovat al Congrés i estan pendents de l'aprovació del Senat. Sánchez diu que assumirà aquest pressupostos per "garantir la governabilitat" si arriba a la presidència del govern espanyol

Per tant, amb aquest compromís, Sánchez fa un gest buscant el suport del PNB en la votació de la moció de censura, que es farà divendres. La direcció del PNB es reuneix aquest dijous per decidir el seu posicionament a l'espera d'escoltar el discurs de Sánchez i els gestos que pugui fer cap a les seves reivindicacions.

Rajoy acusa el PSOE de «mentir» i de fer una «interpretació manipulada» de la sentència

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha volgut respondre personalment la intervenció del secretari d´Organització del PSOE, José Luis Ábalos, en la presentació de la moció de censura, i ha assegurat que els socialistes espanyols han "mentit" i han fet una "interpretació manipulada" de la sentència de la trama Gürtel.

Rajoy, que ha admès que al PP hi ha hagut persones "corruptes" però ha afirmat que "no és un partit corrupte", ha insistit que els socialistes han "exagerat" el contingut de la sentència mitjançant un "quadre sinistre" que "no s´ajusta a la realitat". "No tenen raó ni ens convencen", ha afirmat abans d´assegurar que aquesta és una moció "impulsiva" i "impetuosa" que ha arribat "a l´assalt".

En aquest marc ha recordat els casos de corrupció que afecten el PSOE i ha preguntat a Ábalos si es presentarà una moció de censura al mateix PSOE quan surti la sentència dels ERO. "O és que són Teresa de Calcuta", ha preguntat abans de recordar que "per donar lliçons primer cal estar en condicions de donar-les".

Rajoy també ha retret al PSOE que pretengui erigir-se com a president del govern espanyol gràcies al suport de les formacions independentistes a la seva moció de censura. Durant el seu torn de rèplica al discurs del secretari d´Organització del PSOE, José Luis Ábalos, Rajoy ha recordat a Sánchez totes les manifestacions dels seus barons sobre la impossibilitat de fer-se amb el poder mitjançant cap mena d´acord amb ERC i el PDeCAT.

La seva, ha afirmat, és "una moció fruit de les presses". "Amb quins suports governarà?", ha preguntat a Sánchez, a qui ha retret també que hagi prioritzat les seves "urgències" als interessos dels espanyols, i que hagi afeblit el consens en la "defensa de la Constitució", la imatge exterior de l´Estat i la recuperació econòmica.

Rajoy ha preguntat al PSOE amb quins suports pensa governar després d´una hipotètica victòria de la moció de censura i ha acusat Pedro Sánchez de prioritzar les seves "urgències" personals per sobre dels interessos generals d´Espanya. "Ha mantingut el seu ´no és no´ des del 2017", ha dit Rajoy, que ha afirmat que Sánchez actua perquè veu que "no avança als sondejos".

Rivera: "Avui és un dia terrible per a Espanya"

El president de Cs, Albert Rivera, ha afirmat que aquest dijous és "un dia terrible per a Espanya" amb motiu de la moció de censura impulsada pel PSOE contra el president del govern espanyol, Mariano Rajoy. "No puc ser optimista en un dia terrible per a Espanya, estem davant d'una situació crítica", ha afirmat en la seva arribada al Congrés.

Després de les primeres intervencions del secretari d'Organització del PSOE, José Luís Ábalos, i del mateix Rajoy, Cs ha afirmat a través de les xarxes socials que s'estava veient un "campionat de corrupció" ja que els dos dirigents s'estaven recriminant els seus casos de corrupció. "Lamentable", ha apuntat. Ha afegit que mentre això passa, "els polítics que volen liquidar la democràcia" estaven "traient profit" de la situació.