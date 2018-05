Pastor ordena treure del Diari de Sessions el «lladres i carcellers» que Rufián dedica al PP

La presidenta del Congrés, Ana Pastor, va ordenar ahir retirar del Diari de Sessions els adjectius de «lladres i carcellers» que Gabriel Rufián va dedicar al PP durant la sessió de control al Govern al Congrés. Rufián es va referir d'aquesta manera als populars durant el debat que va mantenir amb el president del Govern, Mariano Rajoy, a qui va instar a dimitir després de la sentència del Gürtel.

La setmana passada, el PP va demanar a la diputada del PDeCAT Miriam Nogueras que retirés l'apel·latiu de «covards» que els havia dedicat per callar «davant de la violència dels feixistes que en el nom de Espanya van ser a la platja de Canet a agredir ancians que portaven llacets» grocs. Com la diputada no es va retractar, va ser Pastor qui va ordenar que l'expressió no es recollís al Diari de Sessions.

El mateix va fer al febrer, quan el diputat d'En Comú Joan Mena no va accedir a esmenar el «porcs» que havia utilitzat per il·lustrar la forma en què, al seu parer, el PP i Ciutadans «barallen en un bassal de fang» per denunciar les «mentides» de l'«adoctrinament» a les aules catalanes.