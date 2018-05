Reapareix viu el periodista rus que Ucraïna havia donat per mort

El cap del Servei de Seguretat d'Ucraïna (SBU), Vasil Hritsak, va anunciar ahir que el periodista rus Arkady Babchenko està viu i que no ha estat assassinat perquè les autoritats ucraïneses han aconseguit frustrar un pla rus per acabar amb la seva vida, segons va informar el diari local Kyiv Post. El mateix Babchenko va comparèixer davant la premsa en la mateixa conferència, en la qual va agrair la protecció de les forces de seguretat ucraïneses.

«M'agradaria demanar disculpes per tot el que han hagut d'experimentar i pel que han passat. He enterrat col·legues i amics moltes vegades i conec aquesta tristesa. Lamento que hagin hagut d'experimentar això però no hi havia una altra manera», va afirmar el periodista. Babchenko va demanar perdó a la seva dona i va dir que no tenia una altra opció per protegir-se. Les mateixes autoritats ucraïneses havien informat dimarts que Babchenko havia estat assassinat a Kíev.