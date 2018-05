El Suprem fixa per al 6 de juny la vista pels recursos contra els processaments de Llarena

La sala d'apel·lacions del Tribunal Suprem ha fixat per al 6 de juny, a les 10.30 hores, la vista per als recursos d'apel·lació presentats per les defenses contra les interlocutòries de processament acordades pel jutge Pablo Llarena. La vista es farà amb la presència de les parts, però no dels processats, segons han apuntat a l'ACN fonts del tribunal. No es preveu, però, que la sala prengui una decisió el mateix dia 6 de juny. Si acordessin confirmar la interlocutòria de processament, la llei preveu la suspensió de funcions abans d'anar a judici d'aquells processats per rebel·lió i amb una presó preventiva decretada.