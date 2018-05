Torra diu que escoltarà «atent» Sánchez i insisteix en un diàleg sense condicions

El president de la Generalitat, Quim Torra, va insistir ahir que vol obrir un «diàleg sense condicions» amb l'Estat espanyol i va remarcar que escoltarà «molt atent» la proposta per Catalunya del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez.

«És obvi que estem molt atents al que el candidat Sánchez ens expliqui. Hem demanat conèixer quin projecte té per a Catalunya i en quines mesures concretes es pot basar», va assegurar en declaracions a la premsa des de la Casa de la República, a Waterloo, on es va reunir amb els consellers cessats Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig. Torra va dir que tot i el nomenament de nous consellers, el seu executiu «manté escrupolosament» l'objectiu «vital» de restituir «el govern legítim». En aquest sentit, va demanar als nous consellers que «despatxin» habitualment amb els que són «a l'exili» i a la presó, com fa ell mateix amb el president destituït Carles Puigdemont.

Torra va indicar que el «contacte periòdic» entre els consellers nous i els del «govern legítim» permetrà «denunciar la situació d'absoluta anormalitat que viu el país». Torra va demanar a Comín, Puig i Serret que «continuïn amb la mateixa dignitat» i amb la «tasca d'internacionalització del cas català». Segons ell, el Govern català tindrà «tres temes prioritaris: els presos polítics, els exiliats i el dret a l'autodeterminació». El president va remarcar que «el Govern de Mariano Rajoy –o de qui sigui, en funció del resultat de la moció de censura– «ha d'asseure's a negociar amb el president de Catalunya, a parlar, dialogar i després a tornar a parlar i a tornar a dialogar». «Aquest és el nostre missatge», va destacar.

«Nosaltres estem demanant diàleg sense condicions, veurem quin és el discurs del senyor Pedro Sánchez», va afegir Torra al ser preguntat sobre si posaria com a condicions l'alliberament dels presos polítics. El president va advertir al secretari general del PSOE que no només a Catalunya i Espanya estan pendents de quina solució vol aportar per a l'Estat espanyol, sinó que també ho estan «a tota Europa».

Torra va agrair la tasca que duen a terme «els consellers a l'exili per defensar la dignitat» de Catalunya i els seus ciutadans, i va posar en valor el seu «sacrifici». També va voler agrair la tasca de l'exconsellera Clara Ponsatí, que resideix a Escòcia i a la qual té previst visitar la setmana vinent.



Querella contra Alfonso Guerra

El president de la Generalitat també va anunciar que es querellarà contra l'exvicepresident del Govern espanyol Alfonso Guerra per «difamació» després que aquest el qualifiqués de «nazi». Va dir que ho farà a títol personal perquè considera «inadmissible que a Europa es pugui insultar algú qualificant-lo de nazi i no passi res».

Torra ja va reaccionar a través de les xarxes socials demanant a Guerra que retirés un insult «intolerable i menyspreable». En declaracions a la Cadena Ser, Guerra va assegurar que Torra «parla exactament igual que un nazi» i que se li diu «supremacista, no fos cas que s'enfadi».