Adriana Delgado substituirà Alba Vergés a la mesa del Parlament

La bagenca Adriana Delgado és la persona escollida per Esquerra Republicana per substituir Alba Vergés a la mesa del Parlament, un cop la igualadina assumeixi les funcions de consellera de Salut.

Delgado, candidata d'ERC a les properes eleccions municipals a Sant Vicenç de Castellet i periodista de professió –va ser redactora d'aquest diari–, «és una ferma defensora del municipalisme i d'un model de poble republicà», destaca el partit en un comunicat. Milita a Esquerra des del 2011 i és diputada al Parlament des del 2016, quan va ocupar el lloc de Muriel Casals a Junts pel Sí.

La bagenca es mostra compromesa amb el repte de ser membre de la mesa: «Seguim treballant en aquest moment tan transcendental per fer un país millor, republicà, net, igualitari, feminista, progressista, amb millors oportunitats de vida per a tothom i socialment just», va afirmar a Twitter.

La proposta d'ERC ara haurà de passar pel ple i Delgado haurà d'aconseguir els vots necessaris per accedir a la mesa. Amb tot, aquest tràmit es dóna per fet, en virtut dels pactes als quals es van arribar per a la composició de la mesa del Parlament i, per tant, en el proper ple es farà efectiu el canvi a la secretaria quarta de la cambra.



«Periodista per convicció»

Delgado, nascuda a Sant Vicenç de Castellet el 1978, és periodista i fa de diputada al Parlament des del 2016, quan va ocupar el lloc de Muriel Casals a Junts pel Sí després de l'accident que va acabar amb la seva vida. Es va llicenciar en Periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i té un curs d'especialització de postgrau de Planificació i Gestió de Serveis i Projectes d'Informació (UOC).

Segons els seus companys d'ERC, a Delgado li agrada recalcar que és «periodista de formació i professió, per vocació i per convicció, per la voluntat de servei que té el periodisme responsable i rigorós». La futura secretària quarta va treballar en diferents àrees del món de la comunicació, com ara al diari Regió7, com a corresponsal al Bages de COMRàdio, l'Avui i La Vanguardia, a més de ser assessora en comunicació al departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya (2007-2011). Va ser la fundadora de l'empresa de gestió turística i comunicació CatEmocions. A més, Delgado ha participat en diverses entitats cíviques i socials al llarg de la seva vida. Ha estat vinculada a l'associació El Breny, el CB Castellet, el CR Castellet o l'associació de periodistes Apunt (de la Catalunya Central), de la qual en va ser presidenta, i també és sòcia d'Òmnium Cultural.

Des del punt de vista polític, va participar de la iniciativa Sant Vicenç Decideix, va ser fundadora i secretària de l'ANC local i va començar a militar a Esquerra Republicana l'any 2011. Així mateix, va ser la primera presidenta del Consell Comarcal del Bages (2011-2013) i vicepresidenta i consellera comarcal de règim intern (2013-2015). Actualment és regidora i portaveu del grup municipal d'Esquerra a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i fa poques setmanes va ser escollida com a candidata a l'alcaldia.



Llum verd als nomenaments

El Govern de Mariano Rajoy va autoritzar ahir a la tarda que el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publiqui els nomenaments del Govern de Tor-ra, que segons càlculs de l'executiu espanyol apareixeran al butlletí avui a la tarda –després de la votació de la moció de censura– o demà al matí per permetre que se celebri l'acte de presa de possessió que –segons fonts parlamentàries– està previst per al mateix dissabte.

Des del Govern català, però, recorden que l'ordre al DOGC depèn d'ells i, per tant, també el moment en què surti publicat. Fonts del ministeri de Justícia ja havien apuntat aquesta setmana que un cop nomenats els nous consellers no hi havia motius per demorar més la publicació que els donarà efectivitat jurídica. Les mateixes fonts apunten que un cop els consellers hagin pres possessió no caldrà fer cap tràmit més per a l'aixecament de la intervenció per l'article 155 de la Constitució.