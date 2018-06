Cs insta el president a dimitir per una «sortida digna»

El líder de Cs, Albert Rivera, va reclamar ahir, durant el seu torn al debat de la moció de censura, que el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, «dimiteixi» per evitar així la votació d'avui i «permetre una sortida ordenada i digna» a la legislatura. I és que Cs creu que el mandat «està esgotat» però va dedicar la majoria del seu discurs a reclamar eleccions per tal que «el poble espanyol decideixi el futur».

Tot i assegurar que comparteix amb el candidat del PSOE, Pedro Sánchez, «la censura a Rajoy i la corrupció», va assegurar que no pot donar-li suport sense unes eleccions enmig. A més, va criticar el president espanyol per haver desaparegut i «no haver ni parlat amb Cs», i va carregar durament contra el socialista per «aliar-se amb socis de govern» independentistes. En aquest sentit, va vaticinar, tot alertant «del perill que això suposa», que qui manarà a partir d'ara a l'Estat «són Torra, Tardà, Bildu i Puigdemont».

Albert Rivera va començar la seva primera intervenció al debat del Congrés demanant eleccions. I va acabar la seva rèplica i segon torn de paraula dirigint-se als espanyols per presentar-se com una alternativa electoral «a l'Espanya de rojos i blaus». I és que el líder de Cs va voler deixar molt clar que el seu principal objectiu és aconseguir una convocatòria electoral i que, fins que arribi, farà «d'oposició» a Sánchez.

En aquest sentit, va voler no donar del tot per fet el resultat de la moció de censura i, dirigint-se a un Rajoy absent al Congrés, li va dir que «encara hi ha una sortida, una opció» abans de la votació de divendres: «Sánchez ha dit que si Rajoy dimiteix, cau la moció. Rajoy té una última oportunitat per aturar-ho, la dimissió, i permetre així una sortida ordenada i digna de la legislatura», va sentenciar, tot aprofundint en aquesta «proposta pactada» i assegurant que la seva intenció seria que el president plegués i el Govern espanyol «es quedés en funcions» fins a la convocatòria electoral. Per a Rivera, Rajoy «encara pot evitar que Bildu, Torra, Tardà i Puigdemont prenguin les decisions».