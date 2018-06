La dona de Bárcenas paga la fiança de 200.000 euros i surt de la presó

La Secció Segona de la Sala penal de l'Audiència Nacional va acordar ahir la llibertat provisional de Rosalía Iglesias, dona de l'extresorer del PP Luis Bárcenas, després d'haver dipositat la fiança de 200.000 euros fixada per sortir de la presó.

Els magistrats del tribunal de la Gürtel van acordar en un acte la seva llibertat provisional quan no es complien ni 24 hores del seu ingrés a la presó de Soto del Real, després de la condemna de 15 anys i 1 mes de presó per la seva implicació en la primera època de la trama Gürtel. El tribunal, format per la magistrada presidenta María José Rodríguez Duplá, Julio de Diego i Ángel Hurtado, va precisar que la quantitat, aportada per un total de 18 persones, ja havia estat dipositada via transferència en el compte de consignacions de l'Audiència Nacional.

Després d'això, l'acte de llibertat va ser enviat a la presó i Iglesias va sortir de Soto del Real cap a les 7 de la tarda. Ara a la dona de Bárcenas se li imposen mesures cautelars: compareixences quinzenals al jutjat, retirada de passaport i prohibició de sortida del territori. Minuts abans de conèixer-se la notícia, el seu fill Guillermo Bárcenas va confirmar a les portes del centre penitenciari que el seu entorn havia reunit la suma de la caució fixada, encara que no va donar més detalls sobre aquest tema.

Iglesias va ingressar a la presó passades les 4 de la tarda d'aquest dimecres per ordre del tribunal de la Gürtel, després de les audiències breus celebrades al començament de setmana. La Fiscalia Anticorrupció havia sol·licitat per a ella presó sense fiança en tractar-se de penes elevades i davant risc de fugida.