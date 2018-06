Els joves d'Altsasu, condemnats a penes d'entre 2 i 13 anys de presó

L'Audiència Nacional ha condemnat els acusats d'Altsasu a penes d'entre 2 i 13 anys de presó per l'agressió a dos agents de la Guàrdia Civil i les seves parelles el 15 d'octubre del 2016 en una discussió a la sortida d'un bar de la localitat.

El tribunal ha considerat provat els delictes d'atemptat contra els agents de l'autoritat, lesions, desordres públics i amenaces, i afegeix que els fets es van cometre per motius ideològics i per animadversió a la Guàrdia Civil. Per aquest motiu, ha aplicat els agreujants d'abús de superioritat i d'odi i ha imposat les penes màximes previstes al Codi Penal.

En canvi, ha rebutjat el delicte de terrorisme en considerar que no va quedar acreditat que en fos la finalitat ni que els acusats pertanyin a cap grup terrorista.