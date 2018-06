PDeCAT i ERC votaran «sí» a la moció tot i les «discrepàncies»

El PDeCAT participarà activament de la moció de censura del PSOE contra el president espanyol, Mariano Rajoy, votant-la a favor. Així ho va anunciar el seu portaveu al Congrés dels Diputats, Carles Campuzano, en el torn de rèplica al candidat del PSOE, Pedro Sánchez, tot apuntant, però,que ho fa «des de la discrepància» i «per posar fi a l'etapa de Rajoy».

El diputat del PDeCAT va assegurar també que aquesta moció de censura demostra que a Espanya «no es pot governar contra Catalu-nya, i que qui ho fa acaba perdent la confiança» dels ciutadans i de la majoria parlamentària. «Avui, Catalunya ha estat un actor decisiu en el canvi polític a Espanya», va sentenciar des de la tribuna del Congrés. Campuzano, a més, va avisar que si finalment Rajoy fa alguna maniobra de darrera hora per «intentar avortar l'èxit de la moció» de censura, estarà perpetrant «un vertader frau democràtic». I el portaveu del PDeCAT va reclamar que si s'inicia «una nova etapa» amb el socialista al capdavant, «s'aprofiti el temps», perquè els darrers anys «han estat inútils».

Per la seva banda, el portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, va anunciar el vot afirmatiu a la moció de censura del PSOE deixant clar que no significa un suport a les polítiques dels socialistes. «El nostre sí a Sánchez és un no a Rajoy», va resumir en la seva intervenció. Així mateix, va remarcar que Catalunya sap que hi ha diferències entre un govern del PSOE amb Podem i un govern del PP amb Cs. Això sí, Tardà va demanar a Sánchez que «no prengui el pèl» a Catalunya, que, segons el portaveu dels republicans, té «massa dolor», i va reivindicar la via del diàleg i de la «desobediència civil pacífica».

Una altra de les incògnites que es van resoldre ahir a primera hora de la tarda va ser si el PNB votaria a favor de la moció. El portaveu del partit, Aitor Esteban, va anunciar formalment des de la tribuna d'oradors el «sí» de la seva formació a la proposició de Pedro Sánchez. Una decisió que va justificar per «ètica política» i «responsabilitat» i en resposta a la «demanda majoritària de la societat basca». Esteban va recordar que un «no» no hauria introduït estabilitat a la vida política espanyola per l'amenaça de Ciutadans de noves mocions de censura i el «degoteig dels tribunals». Els nacionalistes ja havien avançat al PSOE, al PP i al Govern la decisió al matí.