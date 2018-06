Pedro Sánchez aconsegueix el suport dels nacionalistes i envia a la història l'era Rajoy

Mariano Rajoy haurà d'abandonar la presidència del Govern espanyol després que la moció de censura presentada per Pedro Sánchez obtingués ahir el sí del PNB, l'única incògnita que surava sobre la moció de censura iniciada ahir. D'aquesta manera, la primera de les quatre mocions de censura presentades des de la represa democràtica que acabarà amb èxit suposarà el final de l'era Rajoy, marcada decisivament per la corrupció.

Pedro Sánchez sotmetrà avui a votació la seva moció, i obtindrà els vots favorables d'Units Podem, PNB, ERC, PDeCAT, Bildu, Compromís i Nueva Canarias. 180 vots que comportaran la dimissió de Rajoy i els seus ministres i la investidura del secretari general del PSOE. El debat s'haurà reprès a les nou del matí, amb la intervenció del PSOE i del PP.

PSOE preveu un relleu ràpid al Govern. Un cop superada la votació, la Constitució estableix que el candidat quedarà investit automàticament i l'executiu sortint queda en funcions fins que no es consumeixi el relleu. La presidenta del Congrés, Ana Pastor, traslladarà el resultat de la moció de censura al rei Felip VI, que la sancionarà perquè sigui publicada al Butlletí Oficial de l'Estat en forma de decret de nomenament. A partir d'aquest moment, Sánchez ja pot prendre possessió com a president en un acte a la Zarzuela que es podria celebrar com a molt de pressa dissabte a la tarda, però que també es podria produir diumenge o dilluns, i nomenar els seus nous ministres perquè prometin o jurin el càrrec la propera setmana. Un executiu socialista en què el PSC confia tenir cadira.

Només una dimissió a darrera hora de Rajoy podria frustrar aquests plans. Amb tot, la secretària general del PP i ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, insistia ahir que Mariano Rajoy «no dimitirà» perquè «l'aritmètica parlamentària impedeix que, encara que Rajoy dimitís, governés el PP ni ara ni en un moment pròxim».



Tensa i intensa

La primera jornada de la històrica moció va ser tensa i intensa, i es va iniciar amb un dur cara a cara entre Rajoy i José Luis Ábalos i Pedro Sánchez. Ja a la tarda, el PNB revelava un sí que s'intuïa després que Sánchez, durant la presentació del seu programa de govern, garantís el manteniment dels pressupostos acabats d'aprovar pel PP amb el suport del partit basc. ERC i PDeCAT donaven un suport instrumental a la moció, però es mostraven molt reticents amb les intencions de Sánchez. Units Podem, per la seva banda, es brindava per formar part d'un govern d'esquerres, mentre que Albert Rivera sortia malparat d'una jornada en què Ciutadans (que votarà en contra de la moció) perdia tota la seva rellevància política.



Període nou però incert

Ara s'obre un període nou en la política espanyola, però ple d'incertesa. Sánchez queda condicionat pel suport dels nacionalistes bascos i els independentistes catalans, i també de Podem. El secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, deia ahir que el debat ha posat de manifest que no hi havia «pactes previs ni negociacions» amb PNB, ERC ni PDeCAT, i que «cal atendre» les peticions que aquests grups van fer en les seves intervencions. Pedro Sánchez va dir que proposarà reformar la Constitució per incloure un nou encaix territorial, però ja va avançar que no coincidirà amb la petició que feia Pablo Iglesias de fer «un pas endavant» en el concepte de plurinacionalitat. Tancava la porta a incloure el dret d'autodeterminació en la reforma que diu voler impulsar. Amb tot, Sánchez agraïa «el vot de confiança» dels partits catalans, i assegurava que el seu suport permet «passar pantalla per obrir un nou temps de diàleg i pacte». Així, poden arribar canvis ràpids: fonts de l'equip de Mariano Rajoy ja expressaven ahir els seus dubtes sobre el fet que el nou executiu que nomeni Pedro Sánchez mantingui la intervenció sobre els comptes de la Generalitat que encara resta activa.



Una nació amb nacions

Durant el tens cara a cara entre Sánchez i Rajoy, el candidat socialista va dir que «rebutja» el pensament plasmat pel president Torra en alguns escrits, però que, si governa, s'hi reunirà per estendre «ponts de diàleg» per solucionar un conflicte polític que, segons Sánchez, ha generat el PP. El socialista va acusar els populars de protagonitzar una «estratègia suïcida» confrontant territoris per arribar a la Moncloa, i va dir que ara «ho estan pagant en pròpia pell, com també la resta de la ciutadania». «Crec que Espanya és una nació, però que dins també hi ha territoris que se senten nació i que poden conviure junts. Em comprometo a garantir la integritat territorial dins la Constitució», va concloure Sánchez. Rajoy, que va recordar repetidament a Sánchez casos com el dels ERE d'Andalusia, va rebatre la petició del líder del PSOE perquè abandoni la Moncloa. «Qui ha de dimitir és vostè, i de manera irrevocable», va dir Rajoy recordant-li que ha portat la seva formació en dues ocasions consecutives al pitjor resultat electoral de la seva història, va ser apartat pel partit i ara «fa lliçons de dimissió». Un dirigent polític, va dir Rajoy, «marxa quan ho diuen els electors i la Cambra, i per això sóc aquí». Fins avui.