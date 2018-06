Pedro Sánchez, president: «Prometo consens, humilitat i entrega»

El recent erigit president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès governar "des del consens, amb humilitat, capacitat de treball i molta entrega". En declaracions als periodistes just després de sortir de l'hemicicle i guanyar la moció de censura contra Mariano Rajoy, Sánchez ha assegurat que és conscient de la responsabilitat que assumeix i del moment polític "tan complex" d'Espanya. "Abordaré amb humilitat, entrega, sobretot amb molta determinació per transformar i modernitzar el país i atendre les urgències socials de molta gent que pateix", ha afegit. Sánchez no ha desvetllat quan hi haurà nou govern i s'ha limitat a respondre: "pas a pas".

La votació d'aquest divendres ha culminat la caiguda fulminant de Mariano Rajoy en vuit dies –des de l'aprovació dels pressupostos a la consumació del seu relleu per part del Congrés fruit de la sentència de la primera peça del cas Gürtel- i situa com a nou president espanyol el líder del PSOE, que haurà de prendre possessió en breu i nomenar un govern sustentat, de moment, amb només 84 diputats.

Entre els seus reptes, mantenir les aliances que l'han situat a La Moncloa mentre no convoca eleccions i sota l'examen de Podem i de les formacions independentistes, que aquest dijous li van demanar "diàleg" i l'inici d'una nova era en el debat sobre la crisi territorial.

El resultat de la votació implica la investidura automàtica de Sánchez i la destitució de Rajoy i del seu executiu, que queda en funcions fins que no es consumi la presa de possessió. La presidenta del Congrés, Ana Pastor, traslladarà aquest mateix divendres el resultat de la moció al rei Felip VI, que la sancionarà perquè sigui publicada al Butlletí Oficial de l'Estat en forma de decret de nomenament.

Pendents de la data de la pressa de possessió



A partir d'aquest moment, Sánchez pot prendre ja possessió com a president en un acte a la Zarzuela que es podria celebrar com a molt ràpid dissabte a la tarda, però que també es podria produir diumenge i dilluns, i nomenar els seus nous ministres perquè prometessin o juressin el càrrec aquesta mateixa setmana.

Segons fonts del PSOE, serà un govern paritari i nomenat únicament pel líder socialista, sense membres designats per Podem, tot i que podria introduir un nombre important d'independents.

Sánchez ha pujat a la tribuna d'oradors aquest divendres amb la victòria assegurada després de l'anunci del "sí" del PNB i la rendició del PP, que ha renunciat a la dimissió de Mariano Rajoy i també, d'aquesta manera, a la possibilitat de mantenir un govern en funcions fins a la investidura d'un nou president o la celebració dels nous comicis.

Ho ha fet amb un discurs basat en quatre eixos: Regeneració democràtica, estabilitat pressupostària (mitjançant el manteniment dels comptes de Rajoy), "compromís amb Europa" i l'inici d'una "nova era" en el marc territorial, que es posarà a prova en les pròximes setmanes amb la possibilitat d'una reunió amb el president de la Generalitat, Quim Torra.

La coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, ho ha deixat clar a les portes del Congrés: "La mà estesa al diàleg ha de tenir les primeres concrecions i seria un bon pas que es poguessin trobar amb el president Torra", ha afirmat abans de recordar que la societat catalana demana una "solució política" i no judicial.

El dur discurs de Rafael Hernando



Sánchez haurà de combatre el discurs que el PP desplegarà en la seva nova tasca d'oposició, que l'acusa d'haver assolit un pacte fosc amb l'independentisme per fer possible la seva victòria. És el missatge que ha llançat aquest divendres el portaveu dels populars al Congrés, Rafael Hernando, que ha afirmat que Sánchez accepta els vots "dels amics d'ETA" i dels "del 3%" per ser president.

Un to radicalment oposat al que ha utilitzat Mariano Rajoy en el seu últim discurs com a president, on ha anunciat que accepta "com a demòcrata" la seva derrota –malgrat "no compartir el que s'ha fet"-, i felicitar el que serà el seu substitut, Pedro Sánchez.

"Ha estat un honor haver estat president del govern d'Espanya, haver deixat una Espanya millor que la que vaig trobar", ha afirmat entre aplaudiments del seu grup. Ha tancat el seu breu discurs donant les "gràcies a tothom" i en especial al seu partit i als espanyols per "haver-li brindat el seu suport" i ha desitjat "sort" a tothom "pel bé d'Espanya".

Rajoy, absent



De fet, el propi Rajoy ha sigut un dels protagonistes del matí, ja que ha estat absent durant la primera part de la jornada i no ha reaparegut fins moments abans de la votació de la moció de censura del PSOE que el tombarà. Rajoy va assistir a les primeres intervencions en la primera sessió del dijous però després de la rèplica al candidat, Pedro Sánchez, va marxar de l'hemicicle.

A la tarda, quan PNB, ERC i PDeCAT anunciaven el 'sí' que el deixava fora de la Moncloa, Rajoy estava a un restaurant de la capital espanyola. Pastor ha anunciat que la votació serà a les 11h. La votació és pública i per crida i això suposa que els 350 diputats de la cambra diguin en veu alta i un per un el sentit del seu vot. Un cop prosperi la moció, la presidenta del Congrés, Ana Pastor, ho posarà immediatament en coneixement del rei i del president del govern espanyol, Mariano Rajoy. A partir d'aquell moment, el candidat de la moció de censura es considerarà "investit amb la confiança de la cambra", tal i com recull la Constitució, i el rei el nombrarà president.

L'absència de Mariano Rajoy ha estat una de les coses més comentades des que dijous al migdia va abandonar la cambra baixa. El president espanyol va estar vuit hores en un restaurant del carrer Alcalà amb el seu equip. Quan s'ha reprès el debat aquest divendres a les 9h, Rajoy tampoc estava a l'hemicicle i ha arribat just per a la votació. Abans, però, ha fet una breu intervenció des de la tribuna d'oradors. L'última com a president del govern espanyol.