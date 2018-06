Rajoy va seguir la sessió d'ahir al Congrés des d'un restaurant

El president del Govern, Mariano Rajoy, va abandonar ahir passades les 22h el restaurant proper al Congrés on va estar reunit durant prop de 7 hores amb la majoria dels seus ministres després de conèixer que la moció de censura presentada contra ell anava a prosperar a causa del suport del PNB.

Rajoy va assistir a la cambra baixa a la sessió matinal de debat de la moció de censura presentada pels socialistes, però no va acudir a la de la tarda, així com tampoc ho fa en la sessió de votació d'aquest divendres la matí. L'encara president del govern no va fer declaracions al sortir del restaurant, on va seguir el debat per televisió.