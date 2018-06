Rivera avisa que estarà pendent de les «hipoteques» del govern de Sánchez

El líder del PSOE, Albert Rivera, ha advertit que estarà pendent de les "hipoteques" del govern de Pedro Sánchez per estar en mans del president "racista" Quim Torra. En declaracions als periodistes després de la votació de la moció de censura que ha tombat Mariano Rajoy, Rivera ha considerat que la legislatura està "esgotada i liquidada" tot augurant que en "pocs mesos" hi haurà eleccions i els espanyols podran votar. El líder del PSOE ha promès una oposició ferma sent "lleial als espanyols" i ha lamentat els fets de les últimes hores. "Creiem que havíem de censurar el govern després de la sentència de Gürtel però així no", ha conclòs.

Rivera ha desitjat "sort i encerts" al nou govern de Sánchez que ha qualificat de "dèbil" i en mans dels partits "separatistes i populistes". En aquest sentit, ha posat en dubte que a partir d'ara sigui possible tirar endavant lleis i pressupostos davant la situació de "fragmentació".

Així mateix, Rivera ha garantit que estarà molt pendent de les "concessions" de Sánchez tenint en compte que està en mans del "president racista de Catalunya", en referència a Quim Torra, del "fugat de la justícia" Carles Puigdemont, i de Bildu que "donava suport a Batasuna". En definitiva, segons Rivera, són els que volen "liquidar" Espanya.

Rivera ha lamentat una vegada més que Rajoy no hagi convocat eleccions abans de la votació de la moció de censura i que no s'hagi pactat una solució a la legislatura. Ara comença, segons el líder del partit taronja, una etapa d'incertesa i de debilitat i ha promès que el seu partit estarà preparat per afrontar els propers comicis.