El Suprem revisarà el 6 de juny la situació dels processats per rebel·lió

El Tribunal Suprem ha fixat per al proper 6 de juny, a les 10.30 hores, la vista per estudiar els recursos de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i altres 14 investigats pel procés independentista contra l'acte en el qual el jutge Pablo Llarena va confirmar els seus processaments pels delictes de rebel·lió, malversació de cabals públics i/o desobediència.

En una providència, l'alt tribunal cita per a aquest dia els advocats dels 14 investigats per revisar els recursos d'apel·lació contra l'acte del 9 de maig passat en el qual el jutge instructor va apuntar per primera vegada la possibilitat que els fets puguin ser qualificats de conspiració per a la rebel·lió, reafirmant-se en què concorre el requisit de la violència per imputar aquest delicte. També va indicar que, en el «cas hipotètic» que no s'acrediti que aquesta violència anava dirigida a aconseguir la independència de Catalunya, es podria atribuir als processaments el delicte de sedició.

Aquesta resolució (que confirmava 22 processaments) va ser recorreguda, a més de per Puigdemont, per l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras; l'expresident d'ANC Jordi Sànchez; el líder d'Òmnium, Jordi Cuixart; els exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Clara Ponsatí (a Escòcia), Lluís Puig (a Bèlgica) i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, tots ells processats per rebel·lió i algun per malversació. També els exmembres de la mesa Joan Josep Nuet i Anna Simó (per desobediència) i Carles Mundó (per desobediència i malversació).