Toni Albà reitera davant el jutge «la voluntat de fer riure» amb els seus tuits

L'actor Toni Albà va reiterar ahir, davant el Jutjat d'instrucció número 5 de Vilanova i la Geltrú, que «només» tenia la «voluntat de fer riure» amb els set tuits que han motivat una nova denúncia per un delicte d'injúries.

Albà va ser citat com a investigat després que la Policia espa-nyola advertís la Fiscalia que l'actor havia publicat diversos tuits que podien ser ofensius contra els cossos de seguretat i contra membres de la judicatura. L'avís de la policia va provocar que el magistrat ampliés la causa que ja tenia oberta per unes publicacions anteriors, per les quals Albà ja va declarar a final de gener.

L'actor, resident a Vilanova, va insistir que els tuits formen part de la seva professió com a «bufó» i va demanar perdó «si algú s'ha sentit injuriat». Albà va assegurar, a més, que continuarà publicant allò que li sembli oportú «perquè, si no, acabaríem cedint a la pressió de la Fiscalia, que és fer por».

La Fiscalia ha demanat al jutge que declari la causa com a complexa, fet que ampliaria el període d'investigació fins als 18 mesos.