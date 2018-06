Torra demana als empresaris que ajudin a «obrir diàleg»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va demanar ahir als empresaris presents a la 34a Reunió del Cercle d'Economia, a Sitges, que «ajudin a obrir el diàleg». «Truqui'ns i nosaltres hi serem», va dir. Torra va qualificar de «valenta» i «interessant» la proposta que va fer aquesta setmana el Cercle d'Economia d'aprovar un nou Estatut amb rang de «constitució catalana» i va dir que «mereix ser estudiada».

El president també va «pregar» als empresaris que «facin aquesta proposta al Govern espanyol», en cas que demà –dia en què estava prevista la presència del president Mariano Rajoy a la trobada empresarial, malgrat això dependrà de la moció de censura que es votarà avui– finalment hi hagi algun representant de l'Estat que vagi a la reunió del Cercle. Torra va considerar que ja és hora «d'encetar un gran debat nacional de país».

Torra va recordar els començaments del Cercle d'Economia, que va néixer en època franquista, i va demanar al lobby empresarial que «faci com en el seu inici» i «s'impliqui en les condicions idònies per al diàleg». El president va reiterar la seva voluntat de negociar amb l'Estat espanyol però va subratllar que «perquè hi hagi diàleg hi ha d'haver dues parts i no hi pot haver imposicions». Un «diàleg» que també beneficiaria les empreses, va apuntar.

El president de la Generalitat va prometre que com a president durà a terme un projecte «integrador» per als 7,5 milions de catalans. Tot i defensar que Catalunya esdevingui una república, Torra va admetre que «una part important del país no creu que ara sigui el moment, o senzillament ara no comparteix l'opció o està disposat, com el Cercle, a presentar propostes». Davant d'aquesta varietat d'opinions, el president es va preguntar: «No creuen que ha arribat l'hora d'encetar el gran debat nacional de país? Debatem totes les propostes que s'han posat sobre la taula». També va fer una crida a «treballar junts», independentistes i no independentistes, perquè «junts som més forts».

Torra va fer un repàs de les magnituds econòmiques de Catalunya, que mostren el «dinamisme» del país, tot i la voluntat «incomprensible d'ofegar» de l'Estat espanyol. D'altra banda, va lamentar «el blocatge constant» del Govern espanyol a les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya. També va assenyalar que «deixar-se endur per la inèrcia de no tocar mai res» porta a una «decadència imparable».