Torrent convoca els grups dilluns per abordar la polèmica dels llaços grocs

El president del Parlament, Roger Torrent, ha convocat per al proper dilluns, a les 5 de la tarda, una reunió amb els portaveus dels grups parlamentaris de la cambra per poder abordar la presència a l'hemicicle de «símbols» com els llaços grocs que reclamen la llibertat dels independentistes presos i el retorn dels polítics que estan a l'estranger.

La intenció de Torrent és intentar aconseguir, segons la nota de la convocatòria a la que ha accedit l'ACN, un «consens polític» per arribar a un acord que permeti garantir la «llibertat d'expressió». Des dels grups, les formacions independentistes pretenen que el llaç groc pugui continuar mostrant-se sense problemes a l'hemicicle, però l'enfrontament al darrer ple amb Cs va fer esclatar la polèmica. Ara, s'espera que Tor-rent acudeixi a la reunió amb una proposta que permeti regular la qüestió o arribar a un pacte perquè no hi hagi a cada ple el mateix enfrontament públic.