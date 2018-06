La Fiscalia insisteix en la demanda d'extradir Puigdemont per rebel·lió

La Fiscalia de Schleswig-Holstein ha mantingut, en un nou escrit a l'Audiència Territorial d'aquest land alemany, la sol·licitud d'extradició a Espanya de l'expresident català Carles Puigdemont per rebel·lió i malversació i ha abonat així els càrrecs que li imputa la justícia espanyola.

En aquesta petició s'inclou, a més, la de l'ingrés a la presó del líder independentista, actualment en llibertat amb fiança i resident a Berlín, per considerar que persisteix risc de fugida.

La Fiscalia ha assegurat en un comunicat que, malgrat la posició prèvia de l'Audiència d'aquest estat federat que va descartar el càr-rec de rebel·lió, «segueix mantenint la seva postura» que el líder sobiranista ha de ser lliurat a Espanya, on el reclama el Tribunal Suprem.

Després de la valoració de l'«extensa documentació presentada», assegura la Fiscalia en la seva argumentació, queda «sense cap dubte» que es donen les condicions per a l'extradició de Puigdemont a Espanya per les acusacions de rebel·lió i malversació de fons públics o corrupció.

En una advertència a l'Audiència Territorial, la Fiscalia recorda que «qüestions relatives a evidències i responsabilitats no han de ser aclarits en el procés d'extradició», sinó que aquesta comesa cor-respondrà a un «procés penal a Espanya».

La Fiscalia subratlla que «per a la qüestió de quins fets s'imputen a l'acusat en el marc del procés d'extradició, són determinants únicament les al·legacions presentades per les autoritats judicials espanyoles, que no han de ser sotmeses a l'avaluació de la Justícia alemanya».



Descarta errors formals

També descarta que existeixin «errors formals», com afirmava la Justícia belga, que el maig passat va rebutjar l'euroordre contra els exconsellers catalans Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig en al·legar «defectes de forma» perquè estimava que no hi havia «equivalència» amb l'ordre de detenció nacional.

«En el procés d'extradició principalment ha de ser avaluat el requisit de la doble tipicitat», recorda la fiscalia a l'audiència en relació amb la seva diferència de criteri respecte al delicte de rebel·lió.

L'Audiència havia respost a principi d'abril a una primera sol·licitud d'extradició presentada per la Fiscalia descartant el delicte de rebel·lió i demanant informació addicional sobre el càrrec de malversació de fons públics, a l'hora que deixava en llibertat amb fiança de 75.000 euros Puigdemont.

«A part d'això, no existeixen obstacles a l'extradició. No existeix amenaça de persecució política per a l'acusat a Espanya. És el dret d'un estat de dret democràtic a respondre també amb mitjans del dret penal als atacs a la seva existència».

Sobre la magnitud de la violència que es hi va haver l'1 d'octubre, una condició clau per a l'«admissibilitat» del delicte de rebel·lió, la fiscalia reitera la seva opinió que sí que es va arribar a un nivell suficient de violència.