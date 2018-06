Forcadell vol recusar Llarena per assumir una posició de víctima en el cas

La defensa de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha plantejat davant del Tribunal Suprem la recusació del jutge Pablo Llarena, per entendre que instrueix la causa del «procés» des d'una posició subjectiva de «víctima» i amb «criteris d'oportunitat política». Forcadell qüestiona la imparcialitat del magistrat, qui, segons la defensa, té «un interès indirecte» en la causa, com ho demostra que «formuli opinions o prengui partit» respecte als fets que investiga.

Per a Olga Arderiu, advocada de Forcadell, el jutge va demostrar la seva «subjectivitat» quan va decidir permetre mesures de protecció per a la secretària del jutjat 13 de Barcelona, que va declarar com a testimoni protegida per un biombo. La defensa retreu a Llarena que, en prendre aquella decisió, es remetés a la seva pròpia «vivència personal», en argumentar que anava acompanyat de quatre escortes i era objecte de mirades «a cada cantonada».