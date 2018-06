Joan Canongia: «Sánchez és tossut, pencaire i intel·ligent»

Els exdiputats manresans pel PSOE al Congrés Joan Canongia i Jordi Marsal definien ahir el nou president del Govern, Pedro Sánchez, com una persona capaç de superar els esculls que l'esperen en aquesta mitja legislatura amb només 84 diputats de suport.

Canongia, que va compartir la bancada socialista a l'hemicicle durant quatre anys amb Sánchez, diu que el nou president és «tossut, pencaire i intel·ligent. Sobretot té una molt bona intel·ligència relacional». Per al veterà socialista manresà, Sánchez representa «la nova fornada política, sobradament preparada». A més, el nou president, que en ser apartat de la secretaria general «no hauria dit que arribés a la Moncloa», ha tingut, diu Canongia, «una conjunció d'astres». Per a Canongia, Sánchez «segur que n'ha après molt després dels cops que ha rebut. Avui [per ahir] ha fet un gest al Congrés que no hauria fet fa quatre anys: saludar un per un tots els diputats socialistes». I és que al primer guanyador d'una moció de censura de la democràcia espanyola «li fallava l'empatia. Durant la primera època com a secretari general no ho va fer bé, però ara sí».

Jordi Marsal, que no va coincidir al Congrés amb Sánchez, coincideix que aquest «ha après del que li ha anat passant i ha agafat molta experiència». Ha corregit el que, per a Marsal, era un error: «Tenia molta pressa i amb el temps ha anat modulant els ritmes, i en política això és molt bo, perquè tot té el seu temps».

Tant per a Canongia com per a Marsal, l'arribada de Sánchez a la Moncloa obre un nou temps, que pot beneficiar la qüestió catalana. «S'ha obert una etapa il·lusionant, una escletxa que s'ha de ser capaç d'aprofitar. Però hi ha d'haver voluntat de tots de voler arribar a acords», diu Canongia. Per a Jordi Marsal, «és bo que arribin nous actors principals [Sánchez i Tor-ra] perquè quan un conflicte s'enquista poden arribar problemes de relacions personals. Ara s'obren noves vies, perquè no hi ha cap història personal al darrera, i això pot facilitar molt el diàleg». Amb tot, Marsal insisteix que «hi ha d'haver voluntat de dialogar per ambdues parts. I els actors han de ser els que estiguin a la taula. Cal un aclariment de poder dins l'independentisme».

Jordi Marsal considera que, tot i la complicada aritmètica parlamentària, Sánchez no tindrà conflictes interns al PSOE per governar. «Els sectors que hi podien ser reticents ara, al Govern, faran pi-nya. Els crítics, encara que ho continuïn sent, el recolzaran per interès del partit».

Joan Canongia creu que «el de menys, en el que queda de legislatura, seran les bronques paralmentàries. Sánchez les haurà d'aguantar, tot i que serà molt cruel. Però al final la qüestió parlamentària sempre s'acaba resolent. El que s'ha d'afrontar, i això és el complicat, són els problemes reals de la gent i l'actual crisi d'estat».

Marsal apunta que caldrà «molta mà esquerra, habilitat i capacitat de diàleg. Però Sánchez es pot beneficiar del fet que ara mateix, tret de Ciutadans, a ningú no li interessa unes eleccions. En dos anys, l'electorat socialista es pot recuperar i hi haurà tot l'interès del PSOE per consolidar-lo». L'exdiputat a Madrid creu que, per al PSC, l'arribada de Sánchez a Moncloa «és una bona notícia, perquè hi ha bona sintonia amb Miquel Iceta, i el PSC guanyarà incidència al si del PSOE».