El Govern de Quim Torra pren possessió i aixeca l'article 155 després de set mesos

El nou govern de la Generalitat encapçalat per Quim Torra prendrà possessió dels seus càrrecs en un acte que que a començat aquest dissabte poc després d'una quart de dotze del migdia i que ha estat marcat pel record als membres del Govern anterior cessats l'octubre passat per l'executiu de Mariano Rajoy.

Els primers en arribar al Saló Sant Jordi ha sigut els nous consellers, acompanyats pels antics presidents de la Generalitat i del Parlament de Catalunya i, finalment, els familiars dels polítics que es troben a l'estranger i a la presó.

El moment en que Alba Vergés ha promès el seu càrrec

L'acte ha començat amb la lectura de diverses cartes enviades per alguns dels exconsellers que actualment es troben fora del país o empresonats de forma preventiva. Unes cartes que han estat llegides per alguns dels seus familiars directes. A més, també s'ha deixat una fila de cadires buides, una de les quals llueix un llaç groc, en homenatge als que avui no poden ser al Saló Sant Jordi.

Un altre dels moments més emotius de la sessió ha sigut quan ha sonat la música que acompanya el ball de l'àliga de la Patum de Berga, una peça de plena actualitat en aquests dies a la capital berguedana i que ha estat escollida pel propi president Torra.

Chacón en el moment de prendre possessió com a consellera, aquest dissabte al migdia

A diferència d´altres ocasions, no està previst que el president Torra surti al balcó de la Generalitat un cop completat l´acte.