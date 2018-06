El Govern de Quim Torra pren possessió i aixeca l'article 155 després de set mesos

Els tretze consellers del Govern presidit per Quim Torra ja han pres possessió, després de set mesos sense un Consell Executiu en actiu i amb normalitat. Amb aquest acte, celebrat al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, les mesures derivades de l´aplicació de l´article 155 de la Constitució queden sense efecte i decauen, en haver-hi ja un nou Govern nomenat i en vigor. Els consellers han promès "complir fidelment d´acord amb la llei les obligacions del càrrec al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya", sense esmentar concretament ni la Constitució ni l´Estatut.



La presa de possessió del Govern ha tingut també espai per deixar protagonisme als polítics independentistes que estan a la presó i els que són a l´estranger. De fet, els seus familiars han estat presents a les primeres files, i alguns han participat llegint cartes que han escrit per a l´ocasió Carme Forcadell, Lluís Puig, Josep Rull, Jordi Turull i Toni Comín, i un llaç groc ha estat tota la cerimònia en la primera de les cadires reservades per al Govern. D´aquesta manera, la sobrietat de la presa de possessió del president de la Generalitat ha deixat pas a l´homenatge als presos i als que estan fora de Catalunya que ha suposat l´acte d´aquest dissabte.



L´acte s´ha iniciat amb l´entada dels nomenats i dels presidents de la Generalitat i del Parlament, rebuts amb un llarg aplaudiment. Acte seguit, han entrat els familiars dels polítics que estan a presó i a l´estranger, que també han aconseguit arrencar una llarga ovació dels assistents a l´acte amb crits de "llibertat". Després, el Cant de la Senyera, interpretat per una coral, ha donat pas a alguns dels familiars dels presos i independentistes a l´estranger, que en nom seu han llegit cartes escrites per a l´ocasió.





La Patum, convidada sorpresa a l'acte

El moment en que Alba Vergés ha promès el seu càrrecBernat Pagueroles, marit de l´expresidenta del Parlament Carme Forcadell, ha llegit la seva missiva, on, i els demanava "que no oblidin" els presos i els que han marxat, "que amb una dignitat immensa pateixen la repressió en nom del poble de Catalunya". "Continuem reclamant la seva llibertat per justícia i per la dignitat com a societat", diu Forcadell a la carta. L´expresidenta, a més, ha volgut remarcar que la situació actual és fruit d´un moment on "el govern espanyol ha estat incapaç de resoldre políticament un conflicte polític i ha intentat acabar-ho amb repressió".En nom de Jordi Turull, la seva esposa, Blanca Bargolat, ha llegit la carta on, a més d´adreçar unes paraules a Torra, renunciava al càrrec de conseller que el president va intentar atorgar-li en la seva primera composició del Govern però que la no publicació del decret va impedir. ", com difícil és el moment polític que viu Catalunya, perquè els poders de l´Estat espanyol no accepten el que diuen les urnes i actuen per combatre-ho", ha dit Turull.Parafrasejant-se a ell mateix en altres ocasions, ha remarcat que sempre ha pensat que "a cada problema, una solució". "Decisions i solucions pensades pel bé de la Generalitat i la seva dignitat, i per poder servir més i millor als ciutadans. Un ha de ser el màxim de conseqüent amb les seves conviccions profundes i personals. Sempre m´ha agradat més formar part de la solució que del problema. Per això, amb agraïment cap a tu i Puigdemont per la confiança feta, disposa de mi pensant en el que pot ser més útil per superar el bloqueig que de manera perniciosa perpetra l´Estat espanyol", ha escrit Turull per renunciar a ser conseller. A la carta, també ha avisat que "malgrat estar a presó i en un procediment judicial injust", no deixarà de tenir les mateixes idees. "Cap presó aconseguirà que me´n desentengui de les meves idees. Quan més grans són les injustícies, més s´enforteixen les meves conviccions", ha sentenciat.Chacón en el moment de prendre possessió com a consellera, aquest dissabte al migdiaBetona Comín també ha llegit un text, el més llarg, escrit pel seu germà, l´exconseller de Salut Toni Comín des de Bèlgica. Després de considerar que el resultat del 21-D "va ratificar el principi de restitució" i defensar que els consellers tornessin al càrrec amb independència de la seva situació, Comín ha admès que "la capacitat del govern espanyol per saltar-se les seves pròpies normes sembla no tenir límits" i això complica la situació. "Així, la possibilitat d´allargar el 155, m´ha portar a fer un pas al costat i avui ho comunico de manera pública. Pas al costat amb el mateix sentit de responsabilitat i servei amb el que acceptàvem el nomenament. Ens sentim consellers legítims de la Generalitat i ni el 155 ni el mal ús del dret i la justícia per part de l´Estat pot dissuadir-nos", ha conclòs.L´esposa de Josep Rull, Meritxell Ruiz, ha estat l´encarregada de llegir la carta del seu marit, on renunciava també a ser conseller en veure que el govern espanyol no publicava el decret. "Mai m´he sentit cessat. L´únic que podia fer-ho era el president Puigdemont, que em va nomenar, i en tot cas el Parlament.Servir el país és un dels honors més grans. Però vista la situació de bloqueig que de manera ignominiosa ha imposat l´Estat, presento la meva renuncia al càrrec", ha llegit en nom de Rull. A la carta també ha denunciat que està pres "per defensar unes idees legítimes" i ha reconegut que "en mantenir-los en captiveri s´impedeix que es puguin exercir les funcions de conseller amb tota capacitat, malgrat tenir tots els drets intactes".Per la seva part, Alba Puig, filla de l´exconseller de Cultura Lluís Puig, ha fet el mateix llegint un text del seu pare. Amb tot, ha agraït que Torra hagi fet, al menys, el pas de nomenar-lo a ell i als altres tres que no van passar el filtre del govern espanyol. "L´esperit de la restitució ha triomfat. Sentint-me molt proper als presos, vull enviar una abraçada a tots els que entomeu el nou Govern", ha dit. De la mateixa manera, ha volgut també agrair a JxCat "tot el que ha fet" per ell, i ha recordat que, com ja va passar quan va renunciar a la seva acta de diputat, "en cap moment defensaria tenir un càrrec que pogués perjudicar la cultura catalana".Un altre dels moments més emotius de la sessió ha sigut quan ha sonat la música que acompanya el ball de l'àliga de la Patum de Berga , una peça de plena actualitat en aquests dies a la capital berguedana i que ha estat escollida pel propi president Torra.Posteriorment el secretari del Govern, Víctor Cullell, ha llegit el decret de nomenament del nou Govern i, un per un, els consellers han pres possessió del seu càrrec, utilitzant tots el mateix prometatge. "Prometeu complir fidelment d´acord amb la llei les obligacions del càrrec que assumiu al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?", els ha preguntat Torra davant del president del Parlament, Roger Torrent, tot responent "sí prometo".Així, amb l´acte d´aquest dissabte, el Consell Executiu que presideix Quim Torra quedarà format per 13 persones: 6 dones i 7 homes. El titular d´Economia i Hisenda i el vicepresident de l´executiu serà Pere Aragonès. Elsa Artadi ocuparà la conselleria de Presidència a més de ser portaveu del Govern. Ernest Maragall liderarà l´àrea d´Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Miquel Buch capitanejarà la cartera d´Interior, i Josep Bargalló la d´Ensenyament., i Damià Calvet de la de Territori i Sostenibilitat. Laura Borràs s´encarregarà de Cultura, i Ester Capella de Justícia. Chakir El Homrani serà el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, iFinalment, Jordi Puigneró liderarà l´àrea de Polítiques Digitals i Administració Pública, i Teresa Jordà la conselleria d´Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. El seu nomenament va arribar després que la primera composició -amb Josep Rull, Jordi Turull, Toni Comín i Lluís Puig- quedés vetada pel govern espanyol en no voler publicar el decret del seu nomenament al DOGC.Durant la presa de possessió dels consellers, cadascun dels nomenats ha anat a saludar personalment als familiars del seu antecessor present a la sala. Només Meritxell Borràs, exconsellera de Governació, i Carles Mundó, exconseller de Justícia, han pogut rebre personalment l´abraçada dels que agafen el seu relleu. "President, li comunico que ha pres possessió el Govern de la Generalitat de Catalunya", ha dit Cullell per tancar l´acte formal. Posteriorment, ha estat Torra qui ha pres la paraula i ha fet el seu discurs per a l´ocasió, i la coral ha clos l´acte cantant Els Segadors.A l'acte han estat convidats polítics, familiars i autoritats. Però des decom a públic. Sí que s'ha pogut veure, per contra, a la resta de formacions del Parlament, amb els seus presidents de grup al capdavant, i a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.