El nou Govern provocarà el cessament de gairebé 440 alts càrrecs de l'Estat

L'arribada de Pedro Sánchez a la Moncloa provocarà previsiblement el cessament de 437 alts càrrecs de l'Estat en les properes setmanes, segons càlculs dels Tècnics del ministeri d'Hisenda (Gestha) .A aquests 437 cessaments d'alts càrrecs se sumarien un nombre indeterminat dels prop de 6.000 funcionaris eventuals i de carrera que ocupen llocs de confiança, que podrien cessar també més endavant, estima Gestha, que recorda que no només cessaran els ministres, sinó també secretaris d'Estat, subsecretaris i directors generals, els qui hauran d'abandonar els seus llocs al llarg d'aquest mes. Així mateix, també hi haurà moviments entre els caps de gabinet i entre els presidents d'organismes i empreses públiques amb l'arribada del nou Govern socialista presidit per Pedro Sánchez. Ahir ja va cessar el fiscal general de l'Estat, Julián Sánchez Melgar, que està ara en funcions fins que no hi hagi un nou nomenament o se'l ratifiqui al càrrec.