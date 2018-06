Pedro Sánchez obté la presidència i obre una nova i complexa etapa en la política espanyola

La política espanyola va fer ahir un gir de 180 graus amb un relleu impensable a la presidència del Govern fa només una setmana. El nomenament del socialista Pedro Sánchez com a nou inquilí de la Moncloa, després de tombar el marianisme amb una moció de censura plena d'indignació per la corrupció, obre una nova etapa en la política estatal, que tindrà com un dels seus reptes prioritaris encarar amb un altre tarannà la qüestió catalana.

El Congrés dels Diputats va aprovar ahir, amb 180 vots a favor del Grup Socialista, Units Podem, ERC, PDeCAT, Compromís, PNB, Bildu i Nueva Canarias, una abstenció (CC) i 169 en contra (PP i Cs), la moció de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy. La votació culmina la caiguda fulminant de Mariano Rajoy en vuit dies –des de l'aprovació dels pressupostos a la consumació del seu relleu per part del Congrés fruit de la sentència de la primera peça del cas Gürtel– i situa com a nou president espanyol el líder del PSOE, que prendrà possessió aquest matí i que en breu haurà de nomenar un govern sustentat, de moment, amb només 84 diputats.

El resultat de la votació implica la investidura automàtica de Sánchez i la destitució de Rajoy i del seu executiu, que queda en funcions fins que no es consumi aquest matí la presa de possessió. El nou executiu de Sánchez, per al qual s'apunten els noms dels socialistes catalans Meritxell Batet i Miquel Iceta, serà un govern paritari i nomenat únicament pel líder socialista, sense membres designats per Podem, tot i que podria introduir un nombre important d'independents, segons fonts del PSOE.



Es busca diàleg

Sánchez va pujar ahir al matí a la tribuna d'oradors amb la victòria assegurada després de l'anunci del sí del PNB i la rendició del PP, que va renunciar a la dimissió de Mariano Rajoy i també, d'aquesta manera, a la possibilitat de mantenir un govern en funcions fins a la investidura d'un nou president o la celebració dels nous comicis.

Ho va fer amb un discurs basat en quatre eixos: regeneració democràtica, estabilitat pressupostària (mitjançant el manteniment dels comptes de Rajoy), «compromís amb Europa» i l'inici d'una «nova era» en el marc territorial, que es posarà a prova en les pròximes setmanes amb la possibilitat d'una reunió amb el president de la Generalitat, Quim Torra.

La coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, ho va deixar clar a les portes del Congrés: «La mà estesa al diàleg ha de tenir les primeres concrecions i seria un bon pas que es poguessin trobar amb el president Torra», va afirmar abans de recordar que la societat catalana demana una «solució política» i no judicial.

Sánchez haurà de combatre el discurs que el PP desplegarà en la seva nova tasca d'oposició, que l'acusa d'haver assolit un pacte fosc amb l'independentisme per fer possible la seva victòria.

Durant la seva intervenció en resposta a la del grup popular, el líder del PSOE va advertir ahir al PP que «el primer que ha de fer» després de quedar fora de La Moncloa és «renovar el seu lideratge» i «regenerar-se» també com a partit per «representar aquesta Espanya conservadora que vol veure dirigents nets al capdavant del PP». També va advertir que si el PP pretén mantenir el discurs d'oposició que ha desplegat durant la moció de censura, «l'únic que puc assegurar és que estan condemnats a la irrellevància». Sánchez també va emplaçar el PP a ser «tan lleial» amb el Govern del PSOE en la qüestió territorial com ho ha estat el PSOE.

El líder del PSOE va retreure al PP que no hagi tingut la valentia de mantenir Rajoy a l'escó mentre s'ha discutit la moció de censura «legítima i constitucional». «Aquesta és la democràcia parlamentària», va dir, ja que, va recordar, la moció de censura ha tingut el suport de grups que representen «12 milions de ciutadans».



«Circumstàncies excepcionals»

Sánchez va admetre que hi haurà «dificultats» en l'actuació de l'executiu, que «neix en circumstàncies excepcionals», però va prometre que sempre prioritzarà «els interessos generals dels espanyols, fins i tot als del nostre partit». «Avui signem una pàgina nova de la democràcia del país», va dir abans d'agrair «de tot cor» la col·laboració dels grups que van votar la moció. Sánchez va aprofitar el seu discurs per carregar contra Ciutadans, que, com el PP, «no ha fet absolutament res» a Catalunya, malgrat guanyar les eleccions, «perquè viu de la confrontació».

Abans de Sánchez, la portaveu del PSOE, Margarita Robles, va retreure l'absència, una jornada més, de Rajoy del Congrés dels Diputats i va afirmar que s'obre una «nova etapa» que serà «difícil i complicada» però que posarà «el ciutadà al centre de la vida política». Va prometre que aquest serà un Govern que actuarà «amb responsabilitat, convicció i força» i «amb generositat i moltíssima humilitat», i que centrarà la seva atenció en «la regeneració democràtica i els problemes que interessen als ciutadans de veritat.

En sortir de l'hemicicle, Sánchez va insistir en la mateixa línia, en prometre governar «des del consens, amb humilitat, capacitat de treball i molta entrega». Sánchez va assegurar que és conscient de la responsabilitat que assumeix i del moment polític «tan complex» d'Espanya. «Abordaré amb humilitat, entrega, sobretot amb molta determinació per transformar i modernitzar el país i atendre les urgències socials de molta gent que pateix», va dir.



Presa de possessió a les 11 h

Pedro Sánchez prendrà possessió del càrrec en un acte a la Zarzuela, avui a les 11 h, davant el rei Felip VI. Sánchez assumirà el càrrec després que el monarca signés ahir el seu decret de nomenament, que havia d'apareixer de manera imminent publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) en les pròximes hores. El president espanyol assumirà el càrrec amb la tradicional jura o promesa de complir i fer complir la Constitució amb un exemplar de la Carta Magna.

Segons fonts socialistes, Sánchez ja va mantenir ahir una primera conversa amb Felip VI prèvia a la visita que li farà avui.